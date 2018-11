Technologiereuzen zijn ook grond- en kantoorvreters

Niet alleen digitaal, maar ook fysiek vergroten de grote Amerikaanse technologiebedrijven hun voetafdruk dag na dag. Zelfs tot ver voorbij Silicon Valley.

Het ging deze week wat verloren in het geweld rond de Amerikaanse ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres, maar Amazons zoektocht naar een tweede hoofdkantoor lijkt zijn ontknoping te naderen.

De e-commercespeler wil ‘HQ2’, goed voor 5 miljard dollar aan investeringen en 50.000 jobs, verrassend genoeg spreiden over twee steden, berichtte The Wall Street Journal. De grootste kanshebbers zijn Arlington (North-Virginia), New York en Dallas. Het kwam Amazon goed uit dat de ‘midterms’ meer aandacht opeisten: dit resultaat ligt ver van het initieel aangekondigde doel.

FAANG

Amazon staat met zijn drie hoofdkantoren in een enkel land - waarvan een groot (Seattle, 40.000 jobs) en twee kleinere (tweemaal 25.000 jobs) - symbool voor de grond- en gebouwvreters die de FAANG-bedrijven (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) zijn.

Alphabet, de moederholding boven Google, breidt volgens The Wall Street Journal zijn kantoorcapaciteit in New York binnenkort dusdanig uit dat het er zijn aantal werknemers kan opkrikken van 8.000 naar 20.000. Als ook Amazon met HQ2 voor New York kiest, zijn beide bedrijven alleen al goed voor 45.000 arbeidsplaatsen.

Datacentra

Uit de keuzes van Amazon en Google valt een en ander af te leiden. De technologiebedrijven laten de Westkust achter zich en zoeken grond, ruimte en talent op plaatsen waar dat wel nog te betalen is. Voor bepaalde activiteiten gaat dat gemakkelijker dan andere.

Door onze groeiende online voetafdruk hebben de FAANG-bedrijven steeds meer grond nodig om datacentra neer te poten. Om bijvoorbeeld uw bestanden in de via het web beschikbare cloud te kunnen stockeren, moeten bedrijven zoals Apple (iCloud) en Google (Google Drive) serverruimte in datacentra voorzien.

Het deze week gepubliceerde jaarverslag van Apple benadrukt nog eens hoe de technologiebedrijven door de nood aan datacentra grootgrondbezitters worden. In 2016 bezat Apple 2.583 acres aan land (10,5 km²). Twee jaar later zit de elektronicareus aan 7.376 acres (29,8 km²).

Dat is bijna evenveel als de oppervlakte van Brussel-stad (32 km²) en meer dan die van Cupertino, de stad in Silicon Valley waar Apple gevestigd is. Voor die gronden keek Apple niet zozeer naar West- of Oostkust. Het investeerde in de aankoop van gronden in staten zoals Iowa, Arizona en Nevada. Dat is relatief logisch: datacentra zijn niet zo jobintensief, waardoor je geen stedelijke regio’s met nabijgelegen universiteiten nodig hebt.

Grootstedelijk

Maar voor andere bedrijfsactiviteiten, zoals de verkoop van advertenties of softwareontwikkeling, is uitwijken naar afgelegen gebieden absoluut geen optie. Bij de lancering van de wedstrijd voor ‘HQ2’ onderstreepte Amazon dat het op zoek was naar een grootstedelijke omgeving met minstens een miljoen inwoners, waar het sterke softwareontwikkelaars kon rekruteren. Ook Googles verschillende locaties in New York (Chelsea Market, Pier 57 en het nieuwe Sint-Johns Terminal) liggen allemaal in hartje Manhattan.

29,8 km² Voetafdruk Apple bezit 29,8 km², bijna even groot als de oppervlakte van Brussel-stad (32 km²).

Bij de keuze voor nieuwe locaties komt de druk die zulke techbedrijven op de omgeving leggen automatisch op de agenda. In Californië, de thuisbasis van bedrijven zoals Apple, Google en Facebook, ontketenden de explosief groeiende werknemersaantallen een heuse huisvestingcrisis in steden zoals San Francisco.

Bij de ‘midterms’ stond er een wetsvoorstel mee op het stembiljet dat de overheid controle moest geven over de huurprijzen. Het voorstel haalde het niet. Het is een evolutie die de autoriteiten in Arlington, Dallas en New York vast scherp in de gaten houden.