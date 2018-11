Texaf en FSMA zwartepieten over insidertransacties

Donderdag verscheen op de site van de FSMA dat de voorzitter van Texaf, Philippe Croonenberghs, voor 84.000 euro aandelen van zijn bedrijf had verkocht. Maar in feite ging het om een aankooptransactie. Texaf en de FSMA leggen de schuld bij elkaar.

Op de website waar de beurswaakhond FSMA de insidertransacties oplijst stond donderdag te lezen dat leidinggevenden van Texaf op vrijdag 16 november aandelen in het bedrijf van de hand deden. CFO Christophe Evers verkocht voor in totaal voor 190.000 euro aandelen terwijl Philippe Croonenberghs via zijn holding Société Financière Africaine voor 84.000 euro aandelen Texaf had verkocht, zo schreven we ook in onze marktenblog. Het aandeel tuimelde op dit nieuws 5,9 procent lager.

Maar de transactie van Croonenberghs was niet juist: hij had voor 84.000 aandelen van Texaf gékocht. 'Een vervelend voorval, zo net voor de Congolese verkiezingen,' zegt Croonenberghs. 'Investeerders kregen het idee dat ik het bedrijf ontvluchtte terwijl ik net bijkocht.' Texaf is een investeringsmaatschappij die in Congo vastgoedprojecten en steengroeves uitbaat.

'Wij kunnen geen fouten maken'

Voor de schuldvraag wijzen de FSMA en Texaf naar elkaar. 'Ons valt niks te verwijten,' reageert Johan Corthouts, woordvoerder van de beurswaakhond. 'Wij kunnen geen fouten maken. Leidinggevenden moeten hun insidertransacties ingeven in ons systeem, wat dan automatisch op onze site terechtkomt. Er moet een fout gebeurd zijn aan de kant van de holding van meneer Croonenberghs.'De FSMA zette de fout gisterenavond nabeurs op de site recht.

'Wat de FSMA zegt, is niet juist,' riposteert Croonenberghs. 'Ten eerste wilden we de transactie vorige vrijdag al doorvoeren maar toen lag hun website plat. Daarnaast hebben we op hun website duidelijk 'aankopen' aangetikt in de plaats van 'verkopen'.'