Texaf voert keuzedividend in

Texaf, dat in Congo residentieel vastgoed ontwikkelt en verhuurt, heeft vorig jaar goed geboerd. Het dividend gaat met 19 procent omhoog en kan nu ook worden uitgekeerd in nieuwe aandelen.

Texaf is het enige Belgische beursgenoteerde bedrijf waarvan alle activiteiten zich in Congo situeren. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van residentieel vastgoed, dat voornamelijk aan expats wordt verhuurd, en bezit ook de steengroeve Carrigrès. Een recente diversificatie is de Texaf Digital Campus, een gebouw in Kinshasa waar bedrijven en studenten uit de digitale economie terecht kunnen.

In de vastgoedsector stegen de huurinkomsten vorig jaar met 12 procent tot 19,5 miljoen euro. De 12 villa's en 24 appartementen van het project Bois Nobles brachten nu een heel jaar huur op. Daarnaast waren er ook inkomsten van 6 bijkomende villa's over iets meer dan een half jaar. Door hogere kosten - onder meer voor versterkte veiligheid - blijft de toename van het recurrente bedrijfsresultaat beperkt tot 8 procent op 9,3 miljoen euro.

Texaf verkocht echter een terrein van 17,2 hectare aan het overheidsbedrijf Société Nationale d'Electricité (SNEL), wat 5,1 miljoen euro opbracht. Daardoor komt de bedrijfswinst op 14,4 miljoen euro op, een stijging met 40 procent tegenover 2018.

Uitgestelde belastingen

De tweede activiteit, de steengroeve Carrigrès, zag de verkoop vorig jaar met 60 procent stijgen en de omzet met 53 procent. Tegelijk zijn ook de uitgaven voor onderhoud van materiaal en voor reclame en marketing gestegen. Dit resulteert in een bedrijfsverlies van 69.000 euro, ruim een derde minder dan in 2018.

Ondanks de hogere bedrijfswinst uit de vastgoedverhuur en het kleinere bedrijfsverlies bij Carrigrès komt de nettowinst lager uit dan in 2018. Texaf boekt een nettowinst van 10,8 miljoen euro.D at is 2,1 miljoen euro minder dan in 2018, maar toen had Texaf van 'een uitzonderlijk hoge terugname van uitgestelde belastingen' genoten.

Keuzedividend

De aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend van 0,81 euro netto per aandeel. Dat is 19 procent meer dan over 2018. Texaf voert bovendien een keuzedividend in. De raad van bestuur zal 'aan de aandeelhouders die dat wensen voorstellen om dit dividend te herbeleggen in een kapitaalverhoging', klinkt het in een persbericht.