Texaf wil nieuwe technologie promoten in Congo

De Belgische holding Texaf overweegt een diversificatie naar de introductie van moderne technologie in Congo.

'We plannen een denkoefening over een verjonging van de groep', zei voorzitter Philippe Croonenberghs dinsdag op de algemene vergadering. Texaf heeft nu twee soorten activiteiten in Congo: de verhuring van vastgoed in de hoofdstad Kinshasa en de uitbating van de zandsteengroeve Carrigrès.

Texaf zal bestuderen of het de motor kan zijn van de introductie van nieuwe technologie in Congo. Croonenberghs: 'We kennen het terrein. De raad van bestuur bespreekt dit in juni.'

Afrika heeft op bepaalde vlakken een voorsprong op Europa bij de introductie van nieuwe technologie, zei Croonenberghs in de marge van de algemene vergadering. 'In Rwanda vervoert men bloedplasma met drones. Bij ons kan dat niet. Betalingen via gsm zijn goed ingeburgerd in Kenia. In Congo is de penetratiegraad van de gsm nog laag: zowat 26 procent. In Kenia is dat het dubbele.'

Croonenberghs merkt op dat de introductie van nieuwe technologie een derde pijler kan worden voor Texaf, naast vastgoed en de zandsteengroeve. 'Wij zullen zelf geen technologie ontwikkelen. Wij zullen lokale ondernemers financieren of begeleiden. Hoe we dat zullen doen - via een fonds of een dochtermaatschappij - moeten we nog bekijken.'

Vastgoed

Maar de voorzitter beklemtoont dat vastgoed de hoofdactiviteit blijft. 'Daar zijn nog veel groeimogelijkheden. We kunnen nog twintig jaar blijven bouwen.' Het project 'Tuinen van Kinsuka' voorziet in fasen de bouw van 2.000 woningen. Texaf wil die woningen verkopen aan de middenklasse. Tot dusver verhuurt Texaf naar Congolese normen luxueuze appartementen.

Het wel en wee van Texaf is onder meer afhankelijk van de politieke toestand in Congo. Die is volgens Croonenberghs onduidelijk. Congo moet in principe eind dit jaar presidentsverkiezingen houden. Maar president Joseph Kabila is er vorig jaar al in geslaagd die verkiezingen te doen uitstellen, omdat hij aan de macht wilde blijven.

Congo en Utexafrica, de vastgoeddochter van Texaf, bereikten een akkoord over de vergoeding voor de onteigening van een terrein van 10.637 vierkante meter. Kinshasa is bereid een 'billijke vergoeding' van 5,4 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) te betalen, zegt Texaf in een persbericht. Een eerste schijf van 1 miljoen dollar is al betaald, de rest volgt in schijven later dit jaar.

Croonenberghs zegt dat het akkoord een 'zeer belangrijke meerwaarde' oplevert. Hij noemde de betaling ook een 'blijk van erkenning'.