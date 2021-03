Thuiswerk weegt op huizenprijzen in Brussel

Corona lijkt almaar meer een impact te hebben op de woningmarkt in Brussel. Dit jaar waren er minder transacties dan vorig jaar net voor corona. De huizenprijzen zijn er gedaald, die van appartementen niet.

De notarissen hebben de vastgoedcijfers vergeleken van dit jaar en vorig jaar tot 18 maart, niet toevallig de datum waarop de lockdown in 2020 leidde tot een forse daling van het aantal transacties. De Belgische markt blijft in haar geheel sterk presteren. De inhaalbeweging die vorig jaar na de lockdown op gang kwam, is nog niet weggeëbd. Het aantal transacties ligt dit jaar 11 procent boven het niveau van 2020 voor de lockdown.

De essentie In vergelijking met vorig jaar, voor het begin van corona, werden in België 11 procent meer woningen verkocht. In Brussel daalde het aantal transacties.

De prijzen in Vlaanderen blijven stijgen voor zowel appartementen als huizen.

In Brussel dalen de prijzen van huizen met 3 procent.

Dat is mogelijk toe te schrijven aan thuiswerk.

Tussen de drie regio's blijken belangrijke verschillen te zijn. Vlaanderen zag een sterke toename van het aantal transacties (+14,7%). Dat moet meteen worden gerelativeerd. In het begin van 2020 waren er iets minder transacties omdat kandidaat-kopers er alles aan hadden gedaan om de aankoop te laten plaatsvinden voor eind 2019. Daarna werd in Vlaanderen de woonbonus afgeschaft.

Wallonië toonde ook een stevige groei (+8,9%). In Brussel was er daarentegen een terugval met 6,2 procent. De woningen zijn er duurder dan elders in het land en het vergunningstraject van veel projecten heeft er vertraging opgelopen. Vanaf het najaar waren er lange tijd meer besmettingen dan in veel andere steden en gemeenten.

Mogelijk voelen pendelaars die in Brussel werken minder de noodzaak er op zoek te gaan naar een woning. Thuiswerk geraakt almaar meer ingeburgerd. Mensen zien het niet zitten om vijf dagen per week in de file te staan. Twee of drie dagen, wat mogelijk de norm wordt, lijkt haalbaarder.

281.705 prijs van een huis De gemiddelde prijs van een huis in België is met 1,7 procent gestegen tot 281.705 euro. Dat is beduidend meer dan de stijging van de inflatie met 0,2 procent.

Huizen

'Het is nog te vroeg om daar verregaande conclusies te trekken. Maar het valt ook op dat in Brussel de prijzen van appartementen (+1,9%) in het eerste kwartaal in vergelijking met het gemiddelde van het vorig jaar wel nog stijgen, terwijl die voor huizen (-3,0%) dalen', zegt Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be. Er wordt van uitgegaan dat gezinnen met kinderen die in Brussel gaan wonen eerder een huis ambiëren. Dat is steeds moeilijker te vinden tegen een redelijke prijs. De gemiddelde prijs in de hoofdstad is 483.970 euro.

De gemiddelde prijs van een huis in België is wel nog met 1,7 procent gestegen, tot 281.705 euro. Dat is beduidend meer dan de stijging van de inflatie met 0,2 procent. Eind 2020 was nog sprake van een stijging met 5,8 procent op jaarbasis.

Die stijging komt volledig op rekening van Vlaanderen, met een een toename van 2,5 procent tot 314.360 euro. In Wallonië stagneerden de prijzen (-0,4%). Zowel voor België als in elk van de drie gewesten lagen de prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar lager dan in het voorafgaande kwartaal.

