Topman Befimmo geeft in april fakkel door

De vastgoedgroep Befimmo krijgt in april een nieuwe CEO. Benoît De Blieck, die al sinds 1999 het bedrijf leidt, maakt plaats voor Jean-Philip Vroninks.

Het lijkt wel de week van de vertrekkers. Na Jeff Bezos (Amazon) en Françoise Chombar (Melexis) kondigt nu ook Benoît De Blieck zijn afscheid aan. De Blieck, van opleiding een burgerlijk ingenieur, bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en zal na de algemene vergadering in april plaatsmaken voor Jean-Philip Vroninks, meldt Befimmo in een persbericht.

Vroninks is momenteel uitvoerend bestuurder bij Jones Lang Lasalle België-Luxemburg en heeft onder andere bij Citibank in Brussel en bij KPMG gewerkt. 'Dankzij deze loopbaan heeft Jean-Philip een lange ervaring opgebouwd met het leiden van multidisciplinaire teams in een dienstenbedrijf', klinkt het bij Befimmo.

Nieuwe voorzitter

De Blieck, die een van de langst zittende CEO’s is in België, trekt de deur niet achter zich dicht. Hij blijft nog tot in 2022 bestuurder bij Befimmo, dat gespecialiseerd is in het beheer van kantoorcomplexen.

Benoît De Blieck blijft nog tot in 2022 bestuurder bij Befimmo, dat gespecialiseerd is in het beheer van kantoorcomplexen.

De aanstelling van een nieuwe CEO gaat ook gepaard met een wissel in de raad van bestuur. Huidig voorzitter Alain Devos stopt ook na de algemene vergadering en geeft de fakkel door aan Vincent Querton, die sinds 2019 bestuurder is. Querton is geen onbekende in het vastgoedmilieu. Hij is sinds oktober 2017 CEO van Ascencio, een Henegouwse specialist in retailparken en supermarkten. In een vorig leven was hij bankier, daarna manager bij Fortis Vastgoed en gedurende 15 jaar CEO van de vastgoedconsultant Jones Lang LaSalle, eerst voor de Belux en dan de Benelux.

Met de nieuwe tandem Vroninks-Querton kan Befimmo ‘een nieuwe bladzijde in zijn geschiedenis beginnen’, klinkt het.

Zwaar weer

Het duo treedt aan in een periode dat de Brusselse kantorenmarkt in zwaar weer verkeert. Door de coronapandemie werken veel mensen thuis, waardoor de kantoren slechts matig bezet zijn en de nood aan nieuwe torens ver te zoeken lijkt. Zo heeft Befimmo zijn plannen voor een vierde WTC-toren in de Brusselse Noordwijk geschrapt.