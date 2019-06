Topman WDP koopt aandelen dicht bij recordkoers

'Ik koop al 20 jaar aandelen van WDP, sinds de beursgang in 1999', licht Uwents toe. WDP trok toen naar Euronext Brussel aan 23 euro per aandeel. 'Ik ben begonnen met niets, tot voor kort had ik er 20.000 en met de recentste aankoop erbij heb ik er ongeveer 23.000.'

'Ik doe dit als belegger. Als er geld voorhanden is, cash of geleend, en als ik een mogelijkheid zie. Ik mag niets zeggen over de huidige koers, maar ik kan wel zeggen dat we een verhaal hebben dat verder gaat dan de nettoactiefwaarde waar soms op wordt gefocust. Volgens die maatstaf (de waarde van de activa min de schulden) is WDP een duur aandeel, maar de nettoactiefwaarde zegt niets over het groeiverhaal van onze cashflow of over de kostprijs van onze schuld.'