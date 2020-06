'Trage info over bouwvergunningen is een ramp'

Het aantal afgeleverde bouwvergunning dit jaar blijft onder de verwachtingen. De bekendmaking van de cijfers laat bovendien te lang op zich wachten, zegt de Vlaamse Confederatie Bouw.

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, heeft de cijfers van het aantal afgeleverde bouwvergunningen in maart bekendgemaakt. Op die cijfers is het doorgaans vier maanden wachten. 'Dat betekent dat we pas in september of oktober weten wat de eerste impact is van de coronacrisis op het aantal bouwaanvragen. Dat is een ramp', zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

'Niemand heeft vandaag een precies beeld van de door elkaar geschudde markt’, zegt Dillen. 'Zonder die informatie is het voor overheden onmogelijk een goed relancebeleid te voeren en op te volgen.' In Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen is die informatie gemiddeld twee, drie maanden sneller ter beschikking.

'Vlaanderen heeft met de invoering van de digitale omgevingsvergunning in 2017 de tools in handen om de publicatie van de bouwvergunningen te versnellen. Het moet daar dringend werk van maken', zegt Dillen.

Tegenvaller