Triple Living krijgt Land Invest volledig in handen

Triple Living en het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund hebben donderdag een akkoord bereikt over de overname van de 50 procent aandelen van Ogeo Fund in Land Invest Group.

Daarmee is de Antwerpse projectontwikkelaar nu voor 100 procent eigenaar van het voormalige Land Invest.

Het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund had de helft van de projectontwikkelaar Land Invest in handen. Het bleef lang onzeker of Ogeo Fund bereid was zijn aandelen aan Triple Living te verkopen. Het pensioenfonds had namelijk exclusieve gesprekken lopen voor de verkoop van zijn belang aan Dominique Janne, een aan de Waalse PS gelieerde zakenman.

Alle rechten en verplichtingen die Ogeo Fund had met betrekking tot Land Invest zijn nu toch overgenomen door Triple Living, zegt die laatste donderdagavond in een persbericht.

Helft al verkocht

Begin dit jaar bleek dat Erik Van der Paal en Marc Schaling, de twee spilfiguren achter Land Invest, hun belang van 50 procent hadden verkocht aan Dirk Cavens, de vastgoedbaron achter Triple Living. Land Invest Group balanceert al enkele maanden op de rand van de afgrond.

Cavens heeft sinds eind vorig jaar ook een principeakkoord op zak om de Antwerpse Slachthuissite - een van de kroonjuwelen van Land Invest - te ontwikkelen.

Die site is een grote lap grond van 18 hectare, in de buurt van het Sportpaleis, waarop 2.400 nieuwe woningen zijn gepland. De overname van de helft van de aandelen van Land Invest geeft Cavens de hefboom in handen om zich van de realisatie van dit project te verzekeren.

't Fornuis

Land Invest kwam begin dit jaar in het nieuws naar aanleiding van een filmpje op nieuwssite Apache, dat verschillende leden van het Antwerpse stadsbestuur (N-VA) toonde op een verjaardagsfeestje van Erik van der Paal, toen topman van Land Invest, in restaurant 't Fornuis.