Triple Living zoekt tot 50 miljoen euro voor bouwplannen

Triple Living wil ook de buren veroveren

Zowel in Duitsland als in Nederland is er een groot woningtekort. Daar willen de overheden iets aan doen. Triple Living kon er naar eigen zeggen terreinen kopen voor een aanvaardbare prijs. De projecten die er op stapel staan, zijn voor de teams vlot bereikbaar. Bovendien is internationalisering een vorm van risicospreiding en diversificatie die bankiers erg appreciëren.

In vergelijking met de Belgische woningmarkt zijn Nederland en zeker Duitsland veel meer huurmarkten. In Vlaanderen heeft ruim driekwart van de gezinnen een eigen woning, in Duitsland minder dan de helft. Er zijn ook veel meer grote eigenaars dan bij ons, zoals de wooncorporaties in Nederland. In tegenstelling tot in België wil Triple Living er ook veel meer woningen ‘in blok’ verkopen aan grote eindafnemers.

Triple Living gaat in Duitsland van start met drie projecten: één in Aken (30.000 m², 310 wooneenheden) en twee in Rotterdam (een van 45.000 m² met 360 wooneenheden en een parking, en een tweede van 7.000 m², goed voor 75 wooneenheden).

Behalve nieuwbouw doet Triple ook aan renovatie. De projecten moeten wel voldoende groot zijn zodat de ontwikkelaar een leefbare buurt in elkaar kan steken.