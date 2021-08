Tsunami van vastgoedtransacties aan de kust

In de eerste jaarhelft vond een recordaantal vastgoedtransacties in de kustgemeenten plaats. Vooral nieuwbouwprojecten zijn begeerd. De prijzen voor bestaande appartementen stabiliseren of vallen zelfs terug.

Het aantal vastgoedtransacties aan de kust lag in de eerste jaarhelft bijna de helft hoger dan in dezelfde periode in 2020. Omdat de vastgoedmarkt tijdens het voorjaar van 2020 door de lockdown even tot stilstand kwam, is een vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 relevanter. Maar ook dan is er nog een stijging met 38,8 procent. Dat blijkt uit de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De toename van de vastgoedactiviteit aan de kust is veel sterker dan de 16,7 procent voor heel België. ‘Er zijn nog geen tekenen dat de markt aan de kust afkoelt. De kans is groot dat de vraag zeer hoog blijft omdat de omstandigheden niet veranderen’, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be

De vastgoedmarkt aan de kust wordt gedreven door twee groepen van kopers. De eerste zijn de kopers van een tweede verblijf. ‘Na alle perikelen van gesloten grenzen en quarantaineregels verkiezen velen de Belgische kust boven het buitenland. Bereikbaarheid is een nieuw criterium. Daarnaast wordt een tweede verblijf gezien als een veilige investering van cash. Mensen kiezen voor het plezier en de waardevastheid van een eigendom aan de kust’, zegt van Opstal. ‘Een tweede groep kopers houdt verband met de vergrijzing. Mensen die net of bijna met pensioen zijn, kopen doorgaans grotere nieuwbouwunits om er permanent te wonen.’

Omdat doorgaans tegen een vaste prijs wordt verkocht, worden de verwachte hogere bouwkosten op voorhand doorgerekend. Bart van Opstal Woordvoerder Notaris.be

Het grote aantal transacties vertaalt zich niet in fors hogere gemiddelde prijzen. Voor een appartement werd 4,1 procent meer betaald dan vorig jaar, gemiddeld 299.030 euro. Rekening houdend met de inflatie is de prijs voor een kustappartement de jongste vijf jaar met 9,3 procent gestegen, minder dan over heel België (+ 13,4%). ‘De verklaring is dat het aanbod voldoende groot is’, zegt van Opstal.

Twee snelheden

Maar achter het gemiddelde schuilt een vastgoedmarkt met twee snelheden. ‘De vraag naar nieuwbouw is erg groot, wat zich vertaalt in oplopende prijzen. Bouwpromotoren en ontwikkelaars spelen daarop in en lanceren hun projecten vroeger dan gepland. De gemiddelde doorlooptijd van projecten die nu starten ligt tussen twee en vier jaar. Omdat doorgaans tegen een vaste prijs wordt verkocht, worden de verwachte hogere bouwkosten doorgerekend’, zegt van Opstal.

De koper wil vooral genieten van zijn appartement aan zee en geen beslommeringen van een renovatie. Bart van Opstal Woordvoerder Notaris.be

‘Opvallend is dat de duurdere appartementen zoals vierslaapkamerappartementen, duplexen en appartementen met ruime terrassen het snelst verkocht zijn. Dat heeft alles te maken met het beperkte aanbod.’ De prijzen van de oudere appartementen volgen die stijging niet en tonen eerder een dalende trend. ‘De koper wil vooral genieten en geen beslommeringen van een renovatie. Hij is bereid daarvoor te betalen. De aankoopprijs van een nieuwbouw is 30 à 40 procent hoger dan die van een bestaand appartement’, zegt van Opstal. Studio’s raken heel moeilijk verkocht.