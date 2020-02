Twee stukken Berlijnse Muur in Oostende

Oosteroever

'Ik heb geen seconde getwijfeld', zegt CEO Bart Versluys in Het Nieuwsblad. 'Het verhaal achter elk van deze originele werken ademt een en al geschiedenis uit, want de afbraak van de Berlijnse Muur was zonder twijfel de meest invloedrijkste gebeurtenis van de vorige eeuw.'

Versluys weet nog niet waar het stuk muur komt. Hij ziet verschillende opties: een integratie in het Ensor Park, de hal van een van de twee Ensor Towers, een plek in de etalage van het Versluys verkoopkantoor of eventueel een integratie binnen de nieuw in aanbouw zijnde vleugel op de hoofdzetel van Versluys.