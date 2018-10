Uitzonderlijk drukke zomer op de vastgoedmarkt

De notarissen noteerden de voorbije tien jaar nooit meer vastgoedtransacties dan in de periode juli-september van dit jaar. De prijzen van huizen stijgen meer dan die van appartementen.

De ongewoon warme en zonnige zomer heeft geen negatieve invloed gehad op de verkoop van woningen, blijkt uit de notarisbarometer. Integendeel. Er waren in het derde kwartaal, traditioneel een zwakker kwartaal, 5,4 procent meer transacties dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er werd meer woningen verkocht in Wallonië (+10,1 procent) en Vlaanderen (+4,4 procent), maar minder in Brussel (-5,8 procent).

Vooral in de vakantiemaanden juli en augustus waren er opvallend meer transacties dan een jaar eerder (+9 procent). Er waren in die maanden meer transacties dan in de maand september. Meestal is het precies in die zomermaanden rustiger dan in september.

2018 is aardig op weg om opnieuw een grand cru te worden voor de vastgoedmarkt. Na negen maanden ligt de vastgoedactiviteit 1,3 procent hoger in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017. Dat was nochtans al een recordjaar.

'We zijn zelf verrast door de omvang van de stijging. Je hoort en je voelt wel dat de mensen op zoek gaan naar zekerheid in tijden van handelsoorlogen, twijfels over Italië en de brexit. Vastgoed is voor velen van hen de eerste keuze', aldus notaris Bart van Opstal. En natuurlijk is er ook de nog steeds zeer lage rente.

De stijging was er wel niet overal. In Wallonië (+6,5 procent) is er een duidelijke groei over de eerste negen maanden. In Vlaanderen (-0,7 procent) is de achterstand na het uitstelgedrag in de eerste helft van het jaar als gevolg van de wijziging van de registratierechten vrijwel helemaal weggewerkt. In Brussel (-3,1 procent), een relatief kleine en op kortere termijn daarom veel volatielere markt, is er een terugval.

Huizen

De gemiddelde prijs van een woonhuis steeg in het derde tegenover het tweede kwartaal met 2,7 procent tot 257.452 euro. De stijging bedroeg maar liefst 6,0 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is beduidend meer dan de inflatie (2 procent op jaarbasis).

De prijsstijging is terug te vinden in elk van de drie gewesten: +2,2 procent in Vlaanderen (282.423 euro), +0,5 procent in Brussel (451.096 euro) en +2,0 procent in Wallonië (193.410 euro). Zowel nationaal als in elk van de gewesten zitten de gemiddelde prijzen op recordniveaus.

Sinds 2013 stegen de prijzen van woonhuizen in België met 12,9 procent. Een huis werd in Vlaanderen 27.000 euro duurder (+11,8 procent), in Wallonië 19.000 euro (+11,5 procent) en in Brussel 35.000 euro (+8,6 procent). Over een periode van vijf jaar zijn de huizenprijzen iets meer gestegen dan de inflatie in die periode (9 procent).

Appartementen

De prijzen van appartementen stijgen minder snel dan die van huizen. Toch werd in België gemiddeld nooit meer meer betaald voor een appartement dan in het derde kwartaal (+220.995 euro). Ten opzichte van het tweede kwartaal is dat een stijging met 0, 8 procent. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder is er een toename met 1,0 procent.

Enkel in Vlaanderen was er een stijging (+1,5 procent, 226.324 euro). In Wallonië was er een daling (-1,5 procent , 171.884 euro). In Brussel was er eerder sprak van een stabilisatie (-0,7 procent, 237.880 euro).

Ook over de voorbije vijf jaar stegen de prijzen van appartementen minder snel dan die van huizen. Met een stijging van de prijzen voor appartementen in België met 9,5 procent was een investering in een appartement dus nog net waardevast. De gemiddelde oppervlakte van een appartement daalt wel jaar na jaar.

In Brussel (+6,5 procent ) was de stijging in vijf jaar wel beduidend lager dan in Vlaanderen (+9,7 procent) en Wallonië (+9,5 procent). In Vlaanderen werden appartementen vooral duurder in de provincies Antwerpen (+14,0 procent) en Vlaams-Brabant (+8,6 procent).