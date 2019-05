VGP breidt samenwerking met Allianz uit

Grondbank

VGP heeft momenteel 30 projecten of 547.000 m² in aanbouw, wat 28,2 miljoen euro aan potentiële bijkomende huuropbrengsten vertegenwoordigt. Het bedrijf heeft zijn grondbank uitgebreid met 940.000 m² aan nieuw aangekochte grond. Daarnaast is nog eens 2,6 miljoen m² toegezegd onder voorbehoud van vergunningen. De grondbank is zo aangedikt tot 5,8 miljoen m².