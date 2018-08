VGP broedt op nieuwe obligatielening

De vastgoedgroep VGP rond Bart van Malderen en Jan Van Geet blijft groeien als kool. Om ook de start in Nederland en Italië te financieren overweegt het bedrijf een nieuwe kapitaaloperatie.

VGP , de vastgoedgroep rond Bart van Malderen en Jan Van Geet, blijft groeien als kool. Om de start in Nederland en Italië te financieren overweegt het bedrijf een nieuwe kapitaaloperatie.

VGP had al een stevige voetafdruk op de markt voor logistiek vastgoed in Duitsland, Tsjechië, Spanje, Roemenië. Het wil nog meer groeien op die markten, maar streeft op korte termijn ook naar een bruggenhoofd in Nederland en Italië.