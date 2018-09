VGP casht 150 miljoen in Barcelona

De vastgoedgroep van de families Van Geet en Van Malderen verkoopt na twee jaar 'een van de mooiste logistieke gebouwen in Spanje', het distributiecentrum van kledingketen Mango in de buurt van Barcelona.

De aankoop van het splinternieuwe geautomatiseerde distributiecentrum in het Catalaanse Lliça d'Amunt was een mijlpaal voor de intrede op de Spaanse markt, zegt VGP-ceo Jan Van Geet. De specialist in logistiek vastgoed had tot dan vooral zijn vizier in Oost-Europa en Duitsland gericht.

Van Geet suggereert dat hij een mooi bod heeft gekregen. 'We hebben lang moeten nadenken over deze transactie, en we zijn zijn tot de conclusie gekomen dat de verkoop aan deze voorwaarden in het belang van de VGP-aandeelhouders is.' De middelen van de verkoop zullen worden geïnvesteerd in nieuwe projecten.