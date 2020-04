VGP en Aedifica tanken coronavrij

CEO Stefaan Gielens bracht in 2006 Aedifica naar de beurs met een vastgoedportefeuille van 190 miljoen euro. Vandaag is dat 3,3 miljard euro.

Vergeet kapitaaloperaties in crisistijd? Neen, de vastgoedgroepen VGP en Aedifica halen samen in twee dagen tijd moeiteloos ruim 400 miljoen euro op. En de netwerkbeheerder Elia plaatste dinsdag moeiteloos voor 800 miljoen euro aan obligaties.

De jongste weken brak de hel los op de financiële markten. Net als tijdens de crisis van 2008 doken de beurskoersen loodrecht naar beneden. Zelfs Aedifica , een grote lieveling van de beleggers in 2019, zag zijn koers in een maand tijd halveren. De beurzen hebben intussen een deel van de verliezen goedgemaakt. In het klimaat van vandaag kapitaaloperaties op poten zetten, blijft een huzarenstuk – alleen al door de onmogelijkheid om fysiek te vergaderen met alle adviseurs en managers.

En toch was dat geen probleem voor de kapitaalverhogingen voor de logistiekvastgoedspeler VGP (200 miljoen euro op dinsdag) en de zorgvastgoedspecialist Aedifica (waarschijnlijk 220 miljoen euro op woensdag) en voor de obligaties van netwerkbeheerder Elia (800 miljoen euro op dinsdag).

‘Er is nog altijd veel geld dat bij een nulrente op bijna alle obligaties een beetje meer rendement zoekt. Zowel logistiek als zorgcentra zijn gegeerd dankzij het vooruitzicht op stabiele huurrendementen dat ze bieden over een lange periode', stelt Herman Van der Loos, analist bij Degroof Petercam.

Ook het trackrecord van de managementteams van Aedifica en VGP was allicht een troef om beleggers te overtuigen. Aedifica was een vroege 'consolidator' in een sterk versnipperde sector die groeit en bloeit in de slipstream van de vergrijzing. VGP zag snel het potentieel van zowel het boomende Centraal-Europa als van e-commerce – de Belgische vastgoedgroep is in Duitsland onder meer de huisbaas van de internetreus Amazon.

Niemand twijfelt eraan: de vergrijzing en e-commerce zijn langetermijntrends. In de huidige tijden kijken de beleggers graag over 'de diepe vallei' – de heel zware recessie in 2020 met een potentieel traag herstel – naar de andere kant. Met bedrijven waarvan ze overtuigd zijn dat die aan de overkant zullen raken.

Als je er goed in bent, ben je geliefd, ook in onzekere tijden. ‘Dit soort quality deals is zeldzaam dit jaar', legt KBC-econoom Tom Simonts uit. 'Beleggers zijn op zoek naar rendement en kunnen aandelen kopen met een korting op de prijzen van nog niet zo lang geleden. Bovendien hebben ze onmiddellijk recht op een dividend. De zeldzaamheid van dat soort operaties bepaalt hun succes. Niet het feit dat er een coronacrisis is.'

En Elia? Dat is het minst conjunctuurgevoelige aandeel. De winst hangt totaal niet af van de economie, wel van het rendement dat de netbeheerder van de toezichthouders mag boeken op zijn 'park' van hoogspanningsmasten en -lijnen. En dus zijn alle effecten van Elia erg in trek op een ogenblik van doemdenken over de economie.

Zesde

Aedifica lanceerde woensdag zijn zesde kapitaalverhoging in 14 jaar, amper een jaar na de vorige. Met een plaatsing van 418 miljoen euro werd de zorgvastgoedspeler toen de recordhouder bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's). Enkel de chemiegroep Solvay (1,5 miljard) en de materialenspecialist Umicore (892 miljoen) lanceerden de voorbije vijf jaar in België grotere kapitaalverhogingen. Bij de eerste vijf operaties haalde Aedifica in totaal 858 miljoen euro op. Het financiert zo zijn hoge groeitempo.

Voor het eerst maakt Aedifica nu gebruik van de nieuwe reglementering over private plaatsingen bij institutionele beleggers met een zogeheten bookbuilding. Het is de eerste keer dat de kleine belegger niet kan intekenen. Zo'n operatie kan veel sneller gebeuren en kost relatief minder. De bedoeling was 2,4 miljoen aandelen te plaatsen. Tegen de slotkoers van dinsdag (90,40 euro) moet dat zo'n 220 miljoen euro opleveren. Bij het ter perse gaan was de deal nog niet officieel afgerond.

Het bedrag van 220 miljoen euro dat met de bookbuilding wordt gezocht, is het maximale. Jaarlijks mag met die procedure een bedrag van maximaal 10 procent van de beurskapitalisatie worden opgehaald. Die zit voor Aedifica in de buurt van 2,2 miljard euro.

De operatie moet de schuldgraad verlagen en overnames mogelijk maken. De schuldgraad was door de overname van Hoivatilat in Finland opgelopen van 45 procent eind december 2019 naar zowat 55 procent. Met de nieuwe kapitaalverhoging daalt hij weer naar 50 procent.