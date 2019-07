VGP en Allianz sluiten joint venture

Het nieuwe investeringsvehikel VGP European Logistics 2 richt zich op logistiek vastgoed in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje.

Zoals een maand geleden aangekondigd hebben de ontwikkelaar van logistieke vastgoed VGP en Allianz een nieuwe joint venture voor logistiek vastgoed opgericht.

Het is de bedoeling van VGP en Allianz om de 50/50 joint venture binnen vijf jaar te laten groeien tot een brutovermogenswaarde van 1,7 miljard euro. Dat zal gebeuren door uitsluitend door VGP ontwikkeld vastgoed over te nemen.

Ruim drie jaar geleden, in maart 2016, ging al een eerste joint venture tussen VGP en Allianz van start. Dit bedrijf, VGP European Logistics, richt zich op logistiek vastgoed in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Het heeft intussen voor ongeveer 1,4 miljard euro gebouwen in eigendom of in aanbouw.

Door zijn logistiek vastgoed over te hevelen naar de joint ventures met Allianz kan VGP het geïnvesteerd kapitaal recycleren en herinvesteren in nieuwe projecten.

'Wij zijn verheugd om onze samenwerking met Allianz Real Estate verder uit te breiden. Onze groep is sinds de start van de eerste joint venture in 2016 aanzienlijk gegroeid en de toegenomen investeringscapaciteit en de grotere voetafdruk van de twee joint ventures passen uitstekend bij ons uitgebreide pan-Europese profiel', zegt Jan van Geet, de CEO van VGP, in een persbericht.