VGP en Allianz voor het eerst samen in ontwikkeling

Het VGP Park in Berlijn, met een verhuurbare oppervlakte van 193.311 vierkante meter.

VGP, de specialist in logistiek vastgoed en huisbaas van Amazon.de, zegt in een kwartaalupdate voorlopig weinig impact te ondervinden van de coronacrisis. De derde joint-venture met Allianz - voor het VGP Park in München - krijgt een nieuwe dimensie.

'Het VGP-team is operationeel, grotendeels thuiswerkend', luidt het in een kwartaalupdate donderdag voorbeurs. 'Tot nu toe is de impact op de huurbetalingen zeer beperkt'. De vastgoedontwikkelaar zegt nog dat alle voorverhuurde ontwikkelingsprojecten nu hervat zijn met 'minimale weerslag op de timing'.

Ook belangrijk: de alliantie met de vastgoedpoot van de Duitse verzekeringsgigant Allianz, een alliantie die sinds 2016 een turbo zette op de expansie, wordt nog uitgebreid. Er komt een nieuwe joint venture, die de verdere ontwikkeling van het VGP Park in München zal omvatten. Dat is een verschil met de twee eerste joint ventures, die zich op reeds voltooide bedrijvenparken van VGP focuste. 'Alle toekomstige financieringsbehoeften met betrekking tot de resterende bouwactiviteiten zullen door de partners gezamenlijk worden gedragen', zegt VGP.

Landbank

De joint ventures met Allianz laat VGP toe regelmatig projecten te verzilveren - en dus meerwaarde naar boven te pompen - zonder de controle op die projecten te verliezen, cash die vervolgens in de snelle uitbreiding van de Europese grondbank kan gerecycleerd worden. In het eerste kwartaal kocht VGP 0,56 miljoen vierkante meter bouwgrond, waarvan 0,37 miljoen in Tsjechië. De totale grondbank komt nu uit op 6,67 miljoen vierkante meter.

Mede dankzij een klinkende naam als Allianz als partner kon VGP ook het kruim van het Duitse bedrijfsleven, namen als BMW, KrausMaffei en Lidl, als huurder strikken. Het VGP Park in München bijvoorbeeld, bestaande uit vijf logistieke gebouwen, twee parkeergarages en een kantoorgebouw, is volledig voorverhuurd aan BMW en KraussMaffei. Het eerste gebouw voor BMW wordt opgeleverd in augustus 2020, het laatste gebouw voor KraussMaffei tegen begin 2026.

