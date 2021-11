VGP haalt met gemak 300 miljoen op

Een magazijn van Decathlon in Duitsland. Bijna de helft van de logistieke parken in aanbouw van VGP ligt bij onze oosterburen.

De vastgoedontwikkelaar VGP heeft in amper één uur tijd 300 miljoen euro ingezameld bij grote beleggers. De nieuwe aandelen werden aan de man gebracht tegen een korting van 9,1 procent.

VGP lanceerde woensdagnamiddag een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro via de uitgifte van nieuwe aandelen. Het doel? De schulden afbouwen en de slagkracht van het bedrijf verhogen.

Een uur na de lancering van de operatie waren alle aandelen al geplaatst bij institutionele investeerders. Het gaat om 1,25 miljoen stuks. Die werden verkocht tegen 240 euro. Dat is 9,1 procent onder de koers van VGP voor de operatie werd afgetrapt (264 euro). De korting is dubbel zo groot als die bij een gelijkaardige operatie van 200 miljoen euro in april 2020.

In tegenstelling tot toen tekenden CEO Jan Van Geet en Bart Van Malderen (ex-Ontex), de referentieaandeelhouders van VGP, woensdag niet in op de operatie. In april vorig jaar staken ze samen 108 miljoen euro in het bedrijf. De twee kennen elkaar al decennia. Van Geet stampte in de jaren 90 voor Van Malderen in Tsjechië - de bakermat van VGP - de Ontex-fabriek van Turnov uit de grond.

Perfecte timing

De timing van VGP kan moeilijk beter. Het aandeel van de vastgoedontwikkelaar noteert aan een recordkoers en is in vijf jaar ruim vervijfvoudigd (zie grafiek). De beurswaarde beloopt 5,4 miljard euro. Het contrast met de beursgang in 2007 - toen 731 Belgen op de IPO intekenden - is frappant.

VGP is een van de winnaars van corona. De pandemie zet een turbo op de e-commerce en dus op logistieke parken. VGP profiteert daar als een van de belangrijkste Europese spelers in logistiek vastgoed ten volle van. In Duitsland is de groep onder meer de huisbaas van Amazon.

Schermvullende weergave

Zeventig voetbalvelden

VGP kwam eind vorige week met een sterke tradingupdate. Sinds 30 juni steeg de oppervlakte aan logistieke parken in aanbouw met bijna een half miljoen m² - zowat 70 voetbalvelden - naar 1,62 miljoen m².