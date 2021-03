VGP koopt 'pareltje van Baskenland'

VGP is onder meer de huisbaas van een groot Amazon-verdeelcentrum in Duitsland.

CEO Jan Van Geet is enthousiast over de aankoop van het het gebied van 300.000 vierkante meter. 'We rekenen op 1,5 jaar om het te saneren en bouwklaar te maken.'

De Belgische logistieke vastgoedspeler VGP heeft de biedingsstrijd om de voormalige scheepswerf La Naval in de buurt van Bilbao in Spanje gewonnen. Het betaalde zo'n 36 miljoen euro voor een gebied van 300.000 vierkante meter. De rechter moet de aankoop nog goedkeuren, maar volgens CEO Jan Van Geet is dat een formaliteit.

Van Geet noemt de aankoop een opsteker. 'Onze Spaanse ploeg is bezeten van het project', zegt hij. 'Ik ben er zelf ook naartoe getrokken om met de regering van Baskenland te praten. Daar klonk het dat we de pata negra van het Baskenland wilden kopen, het beste stukje. Ik denk dat dat klopt.'

VGP bood op een van de 21 loten van de scheepswerf, waar tot 2017 nog schepen werden gebouwd. Na een privatisering ging de werf failliet en de vakbonden blokkeerden alle pogingen tot een heropstart.

Eerst saneren

Met het bod verwerft VGP nu de grond en de gebouwen in een regio die bekendstaat als het industriële en economische centrum van het Baskenland. 'Bilbao is een gebied met een miljoen inwoners en een van de meest competitieve in Spanje' zegt Van Geet. 'De ligging van het park is perfect. De grond is in de regio erg duur en schaars, waardoor bedrijven er niet meer kunnen uitbreiden.'

Het plan is om op de grond een bedrijfspark te bouwen, met opslagloodsen en lichte industrie. VGP wil daarbij een aantal iconische elementen van het scheepswerf te behouden, zoals kranen en beschermde gebouwen. Daarnaast wil het langs het water een esplanade voor wandelaars en fietsers aanleggen, inclusief fitnessruimtes, parkjes en volkstuinen.

Voor VGP zijn zevende locatie in Spanje kan verzilveren, moet het weliswaar eerst saneren, want het gaat om een brownfield. 'We hebben daarvoor een substantieel bedrag voorzien in het budget', zegt Van Geet. 'We rekenen op 1,5 jaar om de site bouwklaar te krijgen en werken samen met lokale partners.'