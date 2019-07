VGP sluist acht gebouwen door naar joint venture met Allianz

De transactiewaarde van de deal bedraagt 175 miljoen euro. Bruto levert de transfer VGP circa 95 miljoen euro op. De nieuwe joint venture beoogt binnen de vijf jaar door te groeien naar een bruto vermogenswaarde van 1,7 miljard euro. Dat zal gebeuren door vastgoed dat VGP heeft ontwikkeld in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal en Roemenië over te hevelen.

Het is al de tweede joint venture die de twee partijen hebben opgezet. De eerste joint venture dateert van 2016 en heeft intussen al voor een waarde van 1,4 miljard euro aan gebouwen in eigendom of in aanbouw overgenomen van VGP. De laatste dateert van april, toen voor 203 miljoen euro gebouwen werden doorgesluisd. Nog voor het einde van het jaar zal nog een transactie doorgevoerd worden, zo luidt het.