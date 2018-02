VGP start met regulier dividend

De ontwikkelaar van logistiek vastgoed VGP heeft op diverse vlakken een recordjaar achter de rug en beloont zijn aandeelhouders met een dividend van 1,90 euro per aandeel. Het is de start van een ‘nieuw langetermijnbeloningsplan’.

VGP kende in 2017 een sterke groei in alle markten waar het bedrijf actief is: Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Letland, Duitsland en Spanje.

Rekening houdend met het belang van VGP in VGP European Logistics, de joint venture met Allianz Real Estate waaraan afgewerkte logistiekparken worden overgedragen, stegen de netto huuropbrengsten met 40 procent tot 9,6 miljoen euro. Daarnaast realiseerde VGP op zijn vastgoedbeleggingen een nettomeerwaarde van 94,6 miljoen euro. Dit alles resulteerde in een 5,2 procent hogere nettowinst van 96 miljoen euro, een record.

Op basis van dit sterke resultaat gaat VGP een bedrag van 35,3 miljoen euro uitkeren als dividend . Per aandeel komt dit neer op 1,90 euro bruto. Het dividend over 2017, dat een reguliere uitkering moet worden, vertegenwoordigt een dividendrendement van 3,1 procent.

2017 was ook een sterk groeijaar voor VGP. Er werden voor 82,8 miljoen euro toegezegde huurovereenkomsten ondertekend, een stijging met 35 procent. De landbank werd aangevuld met bijna 730.000 m² en daarnaast heeft VGP voor zowat 1,45 miljoen m² percelen in optie. Die gronden zullen wellicht in 2018 worden aangekocht. Vorig jaar werden 17 projecten opgeleverd, terwijl er 22 in aanbouw zijn.