VGP tankt minstens 175 miljoen euro bij

VGP had al een stevige voetafdruk in Duitsland, Tsjechië, Spanje en Roemenië en streeft nu ook naar een bruggenhoofd in Nederland en Italië. Eind juli kocht VGP al zijn eerste terreinen in Nederland. VGP volgt met zijn investering het voorbeeld van beursgenoteerde sectorgenoten als WDP en Montea. In Nederland schieten door de opmars van e-commerce logistieke centra en magazijnen als paddenstoelen uit de grond.

VGP heeft momenteel een beurswaarde van 1,2 miljard euro.