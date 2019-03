VGP-topman Van Geet: 'Ik ben heel optimistisch over 2019'

VGP heeft een recordjaar achter de rug. Wordt de lijn in 2019 doorgetrokken?

Jan Van Geet: 'We gaan minstens even veel bouwen als vorig jaar en veel projecten zijn al voorverhuurd. Onder meer in Duitsland, waar we bijbouwen voor Amazon, maar ook in Spanje en Italië. Ik ben heel optimistisch voor 2019, het gaat een heel goed jaar worden voor VGP .'