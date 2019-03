VGP trekt dividend fors op

De vastgoedontwikkelaar keert een brutodividend uit van 2,2 euro per aandeel, bijna 16 procent meer dan over het boekjaar 2017.

De genereuze dividenduitkering volgt op een recordjaar voor VGP . De vastgoedontwikkelaar vergrootte afgelopen jaar zijn voetafdruk in Europa naar Italië, Nederland en Oostenrijk. Eind november werd hij ook in Portugal actief. VGP is voortaan in twaalf landen aanwezig.