VGP wil 200 miljoen bijtanken

De vastgoedgroep VGP lanceert via een private plaatsing een kapitaalronde van 200 miljoen. Haar beurskoers staat dicht bij een record.

De timing van VGP lijkt goed gekozen: de ontwikkelaar zet sterk in op e-commerce, dat in de coronacrisis meer dan ooit floreert.

De aandelen worden geplaatst bij institutionele beleggers via een versnelde verkoopprocedure. De referentieaandeelhouders van VGP - CEO Jan Van Geet en voorzitter Bart Van Malderen - hebben zich elk onherroepelijk verbonden in te schrijven op de nieuwe aandelen voor een bedrag van respectievelijk maximaal 70 miljoen en 40,3 miljoen euro.

Van Geet bezit 33,8 procent van VGP, Van Malderen heeft 20,16 procent in handen. Door dit te doen bevestigen ze allebei hun vertrouwen in VGP en zijn toekomstperspectieven.

VGP zal de opbrengst van de operatie gebruiken om 'zijn financiële koopkracht te verhogen, zijn eigen vermogen te versterken, om de investeringspijplijn te financieren en om voordeel te kunnen halen uit bijkomende investeringsmogelijkheden', staat in een persbericht.

Allianz(tie)

Er komt een nieuwe joint venture tussen de twee partners, die de verdere ontwikkeling van het VGP Park in München zal omvatten. Dat is een verschil met de eerste twee joint ventures, die zich op al voltooide bedrijvenparken van VGP focuste.

VGP is in Duitsland onder meer de huisbaas van Amazon. Het bouwde in Frankenthal een twaalf voetbalvelden groot verdeelcentrum voor de Amerikaanse internetreus.