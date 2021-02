VGP zet in pandemiejaar turbo op nettowinst

De boom in e-commerce en deals met de financiële partner Allianz leveren de vastgoedontwikkelaar bijna een verdubbeling van de nettowinst op in 2020.

Net zoals bij de halfjaarcijfers geeft vastgoedontwikkelaar VGP een maand na het afsluiten van het (half)jaar al een 'sneak preview' op de cijfers. Over heel 2020 zal de nettowinst tussen 355 en 375 miljoen euro liggen, een toename met ongeveer 80 procent vergeleken met de 206 miljoen euro over 2019.

Dat 2020 recordjaar 2019 zou overtreffen was an sich geen verrassing, aangezien er per 30 juni al bijna evenveel nettowinst - 197 miljoen - was als over heel 2019. Een belangrijke reden is de alliantie met de Duitse verzekeringsreus Allianz. Die heeft VGP sinds 2016 toegelaten zich te ontwikkelen van een van oorsprong Tsjechische ontwikkelaar naar een pan-Europese speler, met 76 logistieke parken in 12 Centraal- en Zuid-Europese landen.

VGP 'recycleert' regelmatig cash door logistieke parken door te verkopen aan de joint venture die voor 50 procent in handen is van Allianz. Het geld van de verzekeraar laat VGP via de ontwikkeling van een 'landbank' een turbo te zetten over nieuwe projecten, net op een ogenblik dat de vraag boomt.

'Er is een grote vraag in de markt naar nieuwe duurzame projecten, zowel vanuit de industrie als vanuit de logistiek', zegt CEO Jan Van Geet in de korte update. 'Dankzij onze landbank kunnen we daarop snel reageren met korte levertermijnen'.

De verkoop aan de joint venture van een bijna volledig aan BMW en KraussMaffei voorverhuurd te ontwikkelen logistiek park nabij München leverde de joint venture in de eerste jaarhelft een forse meerwaarde van 205 miljoen euro op. In de tweede jaarhelft waren er nog twee deals: één in de eerste Centraal-Europese joint venture en één in de tweede joint venture voor de rest van Europa (onder meer Roemenië, Spanje en Nederland). Het laat zich dus raden dat er ook in de tweede jaarhelft flink wat meerwaarden waren, al is het op meer details wachten tot de volledige jaarcijfers op 26 februari.