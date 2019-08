VGP zet opmars in West-Europa voort

VGP profiteert van stevige rugwind dankzij e-commerce. Een versterkte joint venture met Allianz verlegt de focus van Oost-Europa naar West-Europa. Het besluit de eerste jaarhelft met een recordaantal nieuwe huurcontracten.

VGP , gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel vastgoed, sloot in de eerste jaarhelft voor 27 miljoen euro aan nieuwe leasingcontracten af. Dat brengt de geannualiseerde huuropbrengsten op 129,3 miljoen euro (+24%). Het leverde 11 projecten op, goed voor 175.000 m² aan verhuurbare oppervlakte. Daarnaast zijn er 24 projecten in aanbouw, goed voor 480.000 vierkante meter aan verhuurbare oppervlakte.

Stabiele winst

Het operationeel resultaat klimt 5,6 procent hoger naar 96,1 miljoen euro. De nettowinst blijft stabiel op 75 miljoen euro (+0,3%), of 4,04 euro per aandeel. De intrinsieke waarde per aandeel (EPRA) klokt af op 32,51 euro, tegenover 30,94 euro in de vergelijkingsperiode (+5,1 procent).

Allianz

Op 1 juli 2019 kondigden VGP en Allianz de uitbreiding van hun strategisch partnerschap aan met een nieuwe 50/50-joint venture "VGP European Logistics 2", een investeringsvehikel voor de aankoop van logistiek vastgoed van VGP in Oostenrijk, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en Spanje.

West-Europa is goed voor 70 procent van onze portfolio. Niet slecht voor een bedrijf dat tot 2013 uitsluitend in Oost-Europa actief was. Jan Van Geet CEO VGP

Uit het halfjaarrapport blijkt dat West-Europa intussen 69 procent van de vastgoedportefeuille van VGP vertegenwoordigt. 'Niet slecht voor een bedrijf dat tot 2013 uitsluitend in Oost-Europa actief was', zegt CEO Jan Van Geet tevreden. Duitsland is de grootste markt en blijft stevig groeien. Op 18 juli kondigde VGP de ontwikkeling van een industriepark van 40 hectare voor BMW en KraussMaffei aan nabij München.

Grond

Tijdens een conferencecall met analisten toonde Jan Van Geet zich bijzonder verheugd over de nieuwe grondposities die VGP verwierf. Het investeerde in een pijplijn van 1,7 miljoen vierkante meter aangekochte ontwikkelingsgrond. Over nog eens 2,24 miljoen m² heeft het vergunningsprocedures lopen.

'Het bemachtigen van nieuwe grond in Europa wordt steeds moeilijker', signaleert Van Geet. 'Voor het industriepark voor BMW en KraussMaffei in München zijn we vijf jaar in onderhandeling geweest. Daarom schept het ons des te meer genoegen dat we onze landbank zo stevig hebben kunnen uitbreiden.'

Ondanks alle onheilsberichten merken wij een sterke toename in de vraag naar logistiek vastgoed. Voor de komende 18 maanden staat ons orderboekje overvol. Jan Van Geet CEO VGP