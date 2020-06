VR-specialist Nanopixel schakelt versnelling hoger

De hoop op een doorbraak van virtuele realiteit (VR) doet het Roeselaarse Nanopixel kiezen voor Europese expansie. Het bedrijf wil snel de grootste worden in Nederland.

Voor een bedrijf dat 70 procent van zijn omzet draait in de vastgoedsector kan de coronacrisis geen goed nieuws zijn. Ook Nanopixel, dat met VR-technologie virtuele rondleidingen in panden mogelijk maakt, zag zijn activiteit in maart en april halveren. Toch brengt de crisis ook opportuniteiten met zich mee: projectontwikkelaars zijn op zoek naar technologie die hen helpt woningen ‘tastbaar’ te maken voor kandidaat-kopers, zonder fysiek contact.

VR bood die mogelijkheid al langer, maar veel projectontwikkelaars verkozen toch een afspraak op kantoor, waar ze meer mogelijkheden hebben om de klant te overtuigen in een verkoopgesprek. ‘Dat zie je nu veranderen’, zegt Dietrich De Blander, de CEO van Nanopixel. ‘Vroeger moesten we zelf onze oplossing proberen te verkopen, nu krijgen we veel meer spontane vragen van klanten.’

Nanopixel speelde in op de trendbreuk door een 3D-visualisatietool te lanceren die gewoon in een browser of op het scherm van een smartphone kan draaien. Kopers of verkopers van vastgoed hoeven daardoor geen dure en complexe VR-hardware te gebruiken.

Amsterdam

NANOPIXEL Opgericht in 2010 door CEO Dietrich De Blander (34) en zijn echtgenote en COO, Eline Taelman (33).

De eerste grote VR-klant was Unilin, fabrikant van de Quickstep-laminaatvloeren.

Voornamelijk actief in Vlaanderen, maar voerde al opdrachten uit in andere landen, onder meer in Luxemburg , Zwitserland en Saoedi-Arabië.

Jaaromzet: 7,5 miljoen euro

Na tien jaar pionieren in Vlaanderen, waar het uitgroeide tot de grootste bouwer van virtuele ervaringen, trekt Nanopixel ook voor het eerst de grens over. De scale-up opent een kantoor in Amsterdam. ‘Aanvankelijk wordt dat een verkoopkantoor, maar het is de bedoeling op termijn ook productie in Nederland te doen’, zegt De Blander.

‘Nederland is een markt met veel potentieel, met meer professionele spelers en grotere budgetten’, zegt hij. Toch is de ambitie meteen groot: ‘We willen over drie jaar de Nederlandse marktleider zijn.’ De huidige marktleider in Nederland is het Rotterdamse bedrijf De Beeldenfabriek, dat een goede 40 man in dienst heeft.

Concreet mikt De Blander op een verdubbeling tegen 2023. ‘We willen van 7,5 miljoen euro omzet naar 15 miljoen euro gaan, en van 55 naar 100 medewerkers.’ Voor een deel van die groei rekent Nanopixel ook op een verdere doorbraak van industriële VR-toepassingen.

Volume

Achter de focus op groei en omvang schuilt niet zomaar blinde ambitie, maar ook economische logica. ‘Deze sector telt heel veel kleine spelers en freelancers. Je kunt alleen winnen door voldoende volume en schaalgrootte te bouwen. Klanten vragen ons niet alleen om de kwaliteit, maar ook om onze capaciteit.’

Marktleider worden in de Benelux is dan ook geen eindpunt voor de West-Vlaamse VR-specialisten. Op termijn hoopt De Blander ook het Europese nummer een te worden in virtuele vastgoedtoepassingen. ‘Synchroon met onze expansie in Nederland onderzoeken we daarvoor nog een aantal pistes.’

Het zou kunnen dat we in Europa meer een buy-and-buildstrategie gaan volgen met overnames Dietrich De Blander CEO Nanopixel

‘Tot nu toe zijn we altijd organisch gegroeid en hebben we onze groei volledig autonoom gefinancierd. Het zou kunnen dat we in Europa meer een buy-and-buildstrategie gaan volgen met overnames. De voorwaarden voor overnames zouden momenteel interessant kunnen zijn, al moeten we afwachten of de huidige herneming meer is dan een inhaalbeweging.’