Val Evergrande kan financiële wereld doen daveren

De schuldenberg van Evergrande is klein bier tegenover de woonkredietenmarkt in de VS, die aan de basis lag van de crisis van 2007-2008. Toch kan de situatie escaleren als de Chinese vastgoedreus omvalt. Veel hangt af van de koelbloedigheid van de financiële markten.

Evergrande is een van de grote vastgoedontwikkelaars in China, actief met honderden projecten in zowat 280 steden. De groep zit al een poos in financieel slechte papieren. De kwestie is de jongste weken prangender geworden, nadat Evergrande had gewaarschuwd wegens liquiditeitsproblemen mogelijk een vervaldatum voor een rentebetaling op obligaties te missen. Dat kan leiden tot het faillissement van de groep.

De essentie Het mogelijke omvallen van Chinese vastgoedgroep Evergrande maakt de financiële markten zenuwachtig.

De banken dreigen te worden opgezadeld met aanzienlijke kredietverliezen.

De crisis kan de hele Chinese vastgoedsector besmetten.

In een somber scenario leidt dat tot een harde landing van de Chinese economie.

Die heeft voor ongeveer 260 miljard euro schulden: aan banken, aan andere instellingen, aan obligatiehouders, aan particulieren die ingetekend hebben op beleggingsproducten die Evergrande uitgaf, aan gezinnen die een voorschot betaalden voor de aankoop van een woning, aan aannemingsbedrijven en zo meer. Die dreigen bij een faillissement van Evergrande, nu ook wel het Chinese kaartenhuisje genoemd, hun centen geheel of gedeeltelijk kwijt te spelen.

Als Evergrande zijn schulden niet kan terugbetalen, kan dat de banken die gul kredieten hebben verleend in de problemen brengen. Volgens een lijst die de groep publiceerde, heeft ze kredieten opgenomen bij 128 banken en 121 niet-financiële instellingen.

De grootste blootstelling zit bij Chinese banken als Minsheng Bank, Agricultural Bank of China (Agbank) en CITIC Bank. Het gevaar bestaat dat door het omvallen van Evergrande de financiële stabiliteit van die banken begint te wankelen. Op aandringen van de Chinese centrale bank hebben de Chinese banken de voorbije maanden hun blootstelling op Evergrande wel enigszins teruggedrongen.

Buitenlandse financiële groepen die kredieten hebben verleend of obligaties van de vastgoedmastodont in portefeuille hebben, zijn onder meer de zakenbanken UBS en Goldman Sachs, en de fondsengroepen BlackRock, Fidelity en Amundi.

De schuldenberg van Evergrande vertegenwoordigt 'maar' 2 procent van het Chinese bruto binnenlands product. Bovendien is een deel gedekt door de vastgoedactiva die de groep bezit. In principe kan de Chinese economie de schok absorberen als Evergrande omvalt. Ter vergelijking: de markt van subprimewoonkredieten in de VS, die aan de basis lag van de krediet- en bankencrisis van 2007-2008, had een omvang van 1.300 miljard dollar (1.110 miljard euro).

Maar dat hangt ook af van waar de klappen zullen vallen. Er is sprake dat de Chinese autoriteiten in eerste instantie de gezinnen - beleggers en woningkopers - willen beschermen. Maar dat betekent dat de kredietverliezen voor de banken groter zullen zijn.

Besmettingsgevaar

Het gevaar bestaat bovendien dat het probleem uitdijt. Een: als één bank in ernstige moeilijkheden komt door Evergrande, kan die andere met zich meetrekken, gezien de grote onderlinge verwevenheid in de bankensector.

Twee: Evergrande is de eerste die struikelt, maar is misschien maar het topje van de ijsberg. Ook andere vastgoedgroepen in China kampen met een vertragende verkoop en hebben een hoge schuldenlast. Als zij eveneens beginnen te wankelen, wordt dat voor de banken een veel lastiger situatie.

Drie: als Evergrande zijn woningen en appartementen tegen sterk verlaagde prijzen in de uitverkoop plaatst, zet dat extra druk op de andere vastgoedgroepen en zakt de waarde van het onderpand dat de banken hebben.

Bekijken de financiële markten de zaken rationeel en houden ze het hoofd koel? Of reageren ze emotioneel en beginnen ze te panikeren?

Of de situatie verder escaleert, hangt af van de reactie van de financiële markten. Bekijken die de zaak rationeel en houden ze het hoofd koel? Of reageren ze emotioneel en beginnen ze te panikeren? Onzekerheid over waar de risico’s precies zitten - bij welke banken, bij welke andere kredietinstellingen kan tot wantrouwen leiden en een verkoopgolf inluiden, die vervolgens aanzwelt. Dat mechanisme maakte dat het omvallen van de Amerikaanse zakenbank Lehman in 2008 een wereldwijde liquiditeitscrisis, bankencrisis en economische crisis veroorzaakte.

Harde landing

In een nog somberder scenario leidt het omvallen van Evergrande tot een heuse vastgoedcrisis in China. Dat zal niet alleen gevolgen hebben voor de andere vastgoedpromotoren, maar ook voor de aannemingsmaatschappen en alle toeleveranciers aan de bouwsector. Met nog meer dalende aandelenkoersen en kredietverliezen voor de banken.

Van daar naar een ferme economische groeivertraging is het maar een kleine stap. Want de vastgoedsector vertegenwoordigt naar schatting 20 tot 25 procent van de Chinese economie. Volgens het Londense onderzoeksbureau Capital Economics kan dat uitmonden in een harde landing van de Chinese economie, de tweede grootste ter wereld. Dat zal dan ongetwijfeld een aanzienlijke impact hebben op de internationale financiële markten.

Hoe groot de schokgolven zullen zijn, hangt af van hoe de autoriteiten in Peking op de Evergrande-crisis reageren.

Welke richting het uitgaat, is moeilijk te voorspellen. Het hangt onder meer af van hoe de autoriteiten in Peking reageren. Is de Chinese overheid bereid Evergrande te redden? Zo niet, organiseert ze een ordentelijke afwikkeling, om het besmettingsgevaar in te dijken? Of blijft Peking aan de zijlijn staan?