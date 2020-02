Vastgoedbeurs Mipim uitgesteld tot juni

De organisatoren in Cannes nemen het zekere voor het onzekere na de uitbraak van het coronavirus in het nabijgelegen Noord-Italië.

De Belgische deelnemers volgden de jongste dagen de situatie op de voet. 'Er is vandaag geen reden tot paniek, maar het is logisch dat we dat van zeer nabij volgen’, zei Marnix Galle, de voorzitter van Immobel, begin deze week nog. Hij zou een delegatie van een tiental Immobel-medewerkers in Cannes leiden.