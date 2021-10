Vastgoedexperts verwachten verdere prijsstijgingen

Naar aanleiding van de Vastgoedgids vroeg De Tijd een panel van 19 vastgoedexperts naar hun visie op vastgoed als investering. Het panel is samengesteld uit onder meer vastgoedmakelaars, economen en professoren.

Slimmer investeren in vastgoed

Alle experts stippen de rente aan als een van de belangrijkste factoren die de investeringsmarkt ondersteunen. Door de lage rente en de hoge spaarvolumes is een enorme hoeveel cash op zoek naar rendement. Veel investeerders zien in vastgoed een stabiele belegging. Bovendien maakt de ultralage rente lenen goedkoop.

Prijsstijgingen

Die gunstige situatie zet de vastgoedmarkt onder stoom. Uit cijfers van de notarisfederatie blijkt dat in de eerste negen maanden van dit jaar het aantal vastgoedtransacties met iets meer dan 20 procent is gestegen tegenover dezelfde periode in 2020.