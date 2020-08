Vastgoedgroep Montea zit op schema

Montea ziet tot nu geen echte impact van de coronacrisis op zijn resultaten. De verhoging van het dividend zou het moeiteloos halen.

Montea , de specialist van logistiek vastgoed uit Erembodegem, kan bevredigende resultaten voorleggen voor het eerste halfjaar.

De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de operationele kernactiviteiten, sterk bepalend voor het dividend, is gestegen met 13 procent tot 27,3 miljoen euro.

In het eerste kwartaal van vorig jaar was door een kapitaalverhoging het aantal aandelen gestegen met 8 procent. Per aandeel blijft een stijging van de winst met 5 procent, van 1,65 naar 1,72 euro, over dus. Dat is perfect in lijn met de doelstellingen.

Achterstallen

Montea had tot nu weinig te maken met achterstallige betalingen . Op 30 juli was al 99 procent van de verschuldigde huurgelden van het tweede kwartaal ontvangen en 98 procent van het derde kwartaal. In de sector wordt de huur normaal bij het begin van het kwartaal betaald.

Achterstallige huren kunnen wijzen op een nakend faillissement en een onverwachte leegstand veroorzaken. Met een bezettingsgraad van 99,3 procent en een resterende looptijd van de huurcontracten tot de eerste vervaldag van 7,7 jaar zit Montea normaal zeer veilig.

Net zoals bij andere bedrijven kan de coronacrisis nog altijd een impact hebben op de resultaten van het jaar. Jo De Wolf CEO Montea

Groei

Montea bevestigt de ambitie om de vastgoedportefeuille te laten groeien met 300 miljoen euro in 2020 en 2021. Dat zal resulteren in een vastgoedportefeuille van 1.450 miljoen euro tegen eind 2021.

Montea mikt op een sterke groei in Duitsland. Het heeft in de eerste helft van dit jaar daarvoor een partnerschap afgesloten met de Duitse IMPEC-groep. Nog voor het einde van dit jaar wil Montea zijn eerste projecten in Duitsland aankondigen. Met een schuldgraad van 39,6 procent heeft Montea nog veel financiƫle ruimte om te groeien.

Prognose

Voor 2020 gaat het uit van een EPRA-resultaat per aandeel van 3,44 euro (+5%).

In lijn met de stijging van de winst zal het dividend met 5 procent stijgen van 2,54 naar 2,67 euro per aandeel. Dat betekent dat het dividend vrij zeker blijft. Het bedrag komt overeen met een winstuitkering van 80 procent. Dat is het minimum dat wettelijk moet worden uitgekeerd.