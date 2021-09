Vastgoedgroep Speedwell stapt in start-up Sigtree

De Begische vastgoedgroep Speedwell, die enkel actief is in Roemenië, stapt in het kapitaal van het Roemeense technologiebedrijf Sigtree.

Speedwell werd opgericht door de Vlaamse vastgoedondernemers Didier Balcaen en Jan Demeyere. Ze zijn na activiteiten in Rusland en Polen nu enkel nog actief in Roemenië. Daar hebben ze een tiental projecten lopen in diverse steden en in vier segmenten: residentieel, kantoren, retail en industrieel vastgoed.

Vorig jaar kwam Speedwell in het nieuws met de oprichting van het vastgoedfonds Well One. Dat kon rekenen op de financiële inbreng van heel wat bekende namen, onder wie Filip Balcaen (geen familie van Didier Balcaen), Jan Clarebout van de gelijknamige diepvriesfrietenproducent, Michèle Sioen van de textielgroep Sioen en Jan Ollevier van de distributiebedrijven X²O en Overstock.

Proptech

Nu is er de investering in Sigtree. Dat is een Roemeense aanbieder van 'proptech', technologie om vastgoedtransacties te vergemakkelijken. Speedwell en Sigtree werken al ruim een jaar samen. De Belgische groep was een van de eerste klanten van de start-up.