Vastgoedgroep WDP schroeft ambities op

De specialist in logistiek vastgoed mikt tegen 2023 op een jaarlijkse portefeuillegroei van 10 procent en een jaarlijkse winststijging van 6 procent. Rik Vandenberghe (Besix, ex-ING België) wordt er voorzitter.

Gezien de doelstellingen van het groeiplan 2016-20 binnen handbereik zijn, formuleert WDP er al nieuwe. De vastgoedgroep gaat voor een uitbreiding van zijn portefeuille met 10 procent per jaar over de periode 2019-2023. Op het einde van die vijf jaar moet de portefeuille een omvang hebben van 5 miljard euro, aldus WDP.

De winst per aandeel moet in 2023 uitkomen op 8 euro. Het betreft hier de zogenaamde EPRA-winst. Dat is de winstmaatstaf die abstractie maakte van min- of meerwaarden op de vastgoedportefeuille en rente-indekkingen. 'De groei zal hoofdzakelijk gedreven worden door eigen, voorverhuurde projecten op bestaande en/of nieuwe gronden en in beperktere mate via selectieve overnames', laat WDP weten.

Voor dit jaar gaat WDP uit van een EPRA-winst van 6,5 euro per aandeel (+8% tegenover het afgelopen jaar) en stelt het een brutodividend van 5,2 euro per aandeel (+8%) in het vooruitzicht.

De jaarresultaten van de vastgoedgroep voldeden aan haar vooruitzichten: de EPRA-winst per aandeel bedroeg 6 euro (+7,2%) en het brutodividend per aandeel kwam uit op 4,8 euro. De bezettingsgraad bedroeg 97,5 procent, iets meer dan twaalf maanden voordien (97,4%). WDP investeerde over het afgelopen boekjaar 96 miljoen euro in aankopen.