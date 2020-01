Vastgoedinvesteerders bereid steeds meer risico te nemen

Professionele investeerders en ontwikkelaars in België willen dit jaar nog meer inzetten op vastgoed dan vorig jaar. Ze durven ook meer risico te nemen. Dat blijkt uit een bevraging door makelaar Jones Lang LaSalle (JLL).

2019 was niet alleen op de woningmarkt een grand cru. Er werd ook massaal geïnvesteerd in commercieel vastgoed in België, vooral in kantoren en logistieke gebouwen. Met een totale investering van 4,2 miljard euro liet 2019 enkel het recordjaar 2007 voorgaan.

Spaarrekeningen en obligaties brengen ook voor grote investeerders steeds minder op. Daarom vloeit een steeds groter deel van het te investeren geld naar vastgoed. Jean-Philip Vroninks CEO Jones Lang LaSalle BeLux

Uit de rondvraag blijkt dat de honger naar vastgoed bij grote investeerders voor dit jaar alleen nog maar groter is geworden. Driekwart wil dit jaar nog meer vastgoed kopen. Slechts 2 procent wil minder kopen.

TINA

‘Het is het TINA-verhaal. There Is No Alternative. Spaarrekeningen en obligaties brengen ook voor grote investeerders steeds minder op. Daarom vloeit een steeds groter deel van het te investeren geld naar vastgoed’, stelt Jean-Philip Vroninks, de CEO van JLL BeLux.

In vrijwel alle marktsegmenten is vastgoed duurder geworden. ‘Begin 2019 dachten de meesten van ons dat de minimale rendementen die investeerders op vastgoed willen hebben niet meer konden dalen. Het tegendeel bleek waar te zijn’, zegt Adrian Glatt, verantwoordelijk voor Capital Markets.

Kantoren

Voor 2020 geeft 84 procent van de ondervraagden er de voorkeur aan niet te investeren in de veiligste panden wegens peperduur.

Voor kantoren verwacht 48 procent van de ondervraagden in 2020 een verdere daling van de rendementen. Voor logistiek is dat 39 procent. Voor retail in de winkelstraten is de situatie omgekeerd. 49 procent verwacht hogere rendementen, slechts 12 procent vreest lagere rendementen. De opmars van e-commerce en andere winkelgewoonten wegen op dat marktsegment.

Minder veilig

Investeerders hebben het steeds moeilijker rendement uit hun vastgoedinvestering te halen. In de nasleep van de financiële crisis waren de meeste investeerders enkel bereid in de veiligste vastgoedproducten (core) te investeren. Bijvoorbeeld een nieuw kantoor verhuurd voor lange tijd aan de overheid. Vandaag investeren ze steeds meer in core+ (degelijke gebouwen maar niet de absolute top) of zelfs 'value added'. Dat zijn gebouwen waar werk aan is en waaraan risico’s zijn verbonden. Zo’n gebouw biedt uitzicht op een hogere rendement als het goed uitdraait. Voor 2020 geeft 84 procent van de ondervraagden er de voorkeur aan niet te investeren in de veiligste panden wegens peperduur.

De meeste investeerders menen dat de digitalisering (42%) de grootste impact zal hebben op de vastgoedsector. Demografie (in het bijzonder de vergrijzing) komt op de tweede plaats (36%). De oorlog voor talent (11%) en ecologische en sociale transitie (11%) komen op de derde plaats.

Japans