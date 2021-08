Vastgoedmakelaar Engel & Völkers in andere handen

De Britse private-equityreus Permira verwerft een belang van ruim 60 procent in de bekende Duitse vastgoedmakelaar Engel & Völkers.

Permira, dat ook bij andere bekende bedrijven zoals de schoenenfabrikant Dr. Martens en het vervoersbedrijf Flixbus aan boord is, maakte de transactie maandag bekend. In het persbericht staat dat de familie Völkers en een deel van het managementteam samen bijna 40 procent van het kapitaal behouden. Wie precies aan de verkoperszijde staat, is niet bekend.

Het is evenmin formeel geweten hoeveel Permira op tafel legt voor de overname. De krant Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef op haar website dat volgens financiële kringen de transactie Engel & Völkers waardeert op zo'n 700 miljoen euro. Dat zou betekenen dat Permira ruim 400 miljoen euro uittrekt voor de deal. De zakenkrant Handelsblatt noemt dezelfde bedragen.

Engel & Völkers werd in 1977 in Hamburg opgericht door Dirk Engel. Vier jaar later kwam Christian Völkers aan boord als managing partner. Zijn rol werd almaar groter, waardoor het bedrijf in 1987 de huidige dubbele naam kreeg. Christian Völkers speelt ook nu nog een belangrijke rol: als gevolg van de deal wordt hij voorzitter van de raad van bestuur van de vastgoedmakelaar.

Bovenste segment

Engel & Völkers is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers ter wereld in het bovenste segment van de markt. Vandaag werken meer dan 11.500 vastgoedmakelaars op 900 locaties in meer dan 30 landen op vijf continenten als franchisenemers met het platform van het bedrijf. Daarbij maken ze onder meer gebruik van de technologie en de diensten van Engel & Völkers.

De commissie-inkomsten stijgen dit jaar naar verwachting tot meer dan 1 miljard euro. Dat geld komt al lang niet meer alleen van de verkoop van woningen. Engel & Völkers heeft ook een divisie voor commercieel vastgoed en afdelingen die zich richten op de jachtensector en de luchtvaart. Voorts kunnen de ultrarijken en de eigenaars van kastelen, landhuizen, jachtdomeinen en exclusieve wijngaarden terecht bij de onderneming.