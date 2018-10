Vastgoedondernemer Hendrik Danneels stapt in verzekeraar Patronale

De Brusselse levensverzekeraar en kredietverschaffer Patronale Life krijgt een nieuwe aandeelhouder: Hendrik Danneels, een van de belangrijkste vastgoedspelers aan de kust.

Patronale Life, dat al ruim 90 jaar actief is, ontstond als hypotheekverschaffer. In 2010 kwamen daar verzekeringsproducten bij door de overname van Asco Life van de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren.

De sterke focus van Patronale op vastgoed is echter blijven bestaan. Zo herbergt de groep een vastgoeddochter onder de naam Patronale Real Estate, die zich toelegt op logistiek vastgoed, en een makelaarsplatform voor hypothecaire kredieten. Voorts zijn diverse dochters actief in het segment van de sociale woningleningen, met nostalgische namen als ‘Eigen Heerd is Goud Weerd’. Onlangs kwam daar met de overname van een controlebelang in het Brusselse Socodix nog een partij bij.

Zonne-energie

Patronale zette zelfs een voor een verzekeraar vrij onverwachte stap door in een tandem met Edison Energy zonnepanelenparken te gaan ontwikkelen en beheren.

Alsof dat nog niet genoeg is, werkte de eerder discrete groep zich in de zomer in het nieuws door een openbaar bod aan te kondigen op de beursgenoteerde vastgoedspeler Banimmo. Patronale wil de nieuwe referentieaandeelhouder worden van de specialist in kantoorvastgoed.

20 miljoen Hendrik Danneels brengt mogelijk 20 miljoen euro in Patronale Group in.

Dat bod moet echter nog van start gaan. Intussen is achter de schermen ook een verschuiving aan de gang in het kapitaal van Patronale. De groep boven de verzekeraar gaat volgens een akte in het Belgisch Staatsblad over tot de uitgifte van een converteerbare obligatielening van 12 miljoen euro. Op die lening wordt ingetekend door de investeringsvennootschap Mylecke uit Kruishoutem. Mylecke, niet te verwarren met Mylecke Management van Marc Coucke, is in handen van Danneels. Die brengt bovendien waarschijnlijk 8 miljoen euro vers geld in Patronale in.

Patronale Group wordt nu gecontroleerd door CEO Filip Moeykens, met investeringsdirecteur Werner Van Walle als tweede grote aandeelhouder. Moeykens was de voorbije dagen ondanks meerdere pogingen niet bereikbaar voor commentaar. Ook Danneels was vrijdag niet aan de lijn te krijgen.

Sea Coast Invest

De vastgoedondernemer heeft samen met Alain Cloet Sea Coast Invest uit Nieuwpoort in handen, een van de belangrijkste partijen voor vastgoed aan de Belgische kust. Danneels, die al drie decennia actief is in de sector, heeft ook nog tal van andere projecten op zijn naam staan. Zo kwam hij in het nieuws met de bouw van enkele retailparken in Roemenië, samen met twee partners. Die parken werden met succes verkocht.

De vastgoedman waagt zich ook wel eens aan andere zakelijke initiatieven. Maar aan Lernout & Hauspie verloor hij geld.