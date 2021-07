Vastgoedprijzen gaan ook dit jaar hoger

De hoge vastgoedactiviteit in het eerste halfjaar leidt tot duurdere huizen en appartementen. Vooral in Vlaanderen steeg de prijs van vastgoed, met de provincie Oost-Vlaanderen als uitschieter.

De activiteit op de vastgoedmarkt is al sinds het einde van de strenge lockdown vorig jaar bijzonder hoog. Dat vertaalde zich ook in de eerste helft van 2021 in hogere prijzen, blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat. De gegevens worden verzameld bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, drie à vier maanden voor de ondertekening van de akte.

De populariteit van Gent maakt van Oost-Vlaanderen de uitschieter.

Een gemiddeld Belgisch huis kostte in de eerste jaarhelft gemiddeld 289.456 euro of 4,5 procent meer dan het jaargemiddelde van 2020. Rekening houdend met de inflatie gaat het om een reële prijsstijging van 3,2 procent en een meerkost van gemiddeld 9.000 euro.

Van de drie gewesten liet Vlaanderen de grootste prijsstijging optekenen: met 5,1 procent tot een gemiddelde prijs van 322.274 euro. ‘De prijzen stijgen harder in de centrumsteden dan in de Vlaamse gemeenten. Centraal gelegen woningen in de centrumsteden zijn zeer gegeerd, zeker als ze een tuin hebben’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be. De populariteit van Gent maakt van Oost-Vlaanderen de uitschieter. Voor een huis moest in die provincie gemiddeld 316.783 euro of 6,7 procent meer neergeteld worden. In West-Vlaanderen was de prijsstijging het kleinst: +2,6 procent.

In Wallonië en Brussel waren de prijsstijgingen voor woonhuizen in de eerste helft van 2021 gematigder dan in Vlaanderen, met toenames van respectievelijk 2,9 procent naar 214.824 euro en 1,6 procent naar 507.936 euro.

Appartementen

Appartement (37,3% meer transacties) lagen in de eerste jaarhelft beter in de markt dan woonhuizen (+ 30,7 %). Maar op langere termijn blijft de verhouding tussen beide vastgoedtypes vrij stabiel: iets meer dan een kwart van de verkopen is een appartement.

‘Investeerders verkiezen appartementen omdat die doorgaans minder zorgen met zich brengen dan huizen. Ze investeren bij voorkeur in nieuwe of recente appartementen - wat synoniem staat voor een hogere prijsklasse - op plaatsen waar een hoge bezettingsgraad is verzekerd. Dat zijn vooral centrumsteden als Gent', zegt van Opstal. 'Het gevolg is dat jongeren er moeilijker kunnen kopen.’

Voor een Belgisch appartement moet gemiddeld 254.267 euro betaald worden, een prijsstijging met 4 procent. Gecorrigeerd voor inflatie is sprake van een prijsstijging van 2,7 procent en een meerkost van gemiddeld 7.000 euro. Ook voor appartementen tekent Vlaanderen voor de grootste prijsstijging: + 4,6 procent tegenover het jaargemiddelde van 2020, naar 259.340 euro. Rekening houdend met de inflatie ging het om een reële prijsstijging van 3,3 procent.

In alle Vlaamse provincies werden de appartementen duurder. Net als bij de huizen is de grootste prijsstijging in Oost-Vlaanderen (+ 10,2 %) en de kleinste in West-Vlaanderen (+ 3,1 %). In Brussel klokte de gemiddelde prijs af op 281.593 euro (+ 2,5 %). In Wallonië bleef de prijs zo goed als stabiel op 189.590 euro.