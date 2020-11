Vastgoedsector vecht verbod plaatsbezoeken juridisch aan

Volgens de federaties mist het verbod juridische grond. Het ministerieel besluit over de coronamaatregelen bevat geen basis voor zo’n verbod, terwijl de overheid op een website over de maatregelen toch zegt dat de praktijk verboden is. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigde maandag dat er een verbod is.