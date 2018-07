Vastned Retail Belgium niet erg optimistisch over retailmarkt

De winst uit de kernactiviteiten (EPRA-resultaat) steeg in de eerste zes maanden van 1,24 euro naar 1,38 euro per aandeel.

Eind juni bestond 59 procent van de portefeuille uit toplocaties in de winkelstraten van Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Het is de bedoeling om dat op termijn naar 75 procent te brengen. De voorbije zes maanden is dat aandeel niet gestegen. Het is niet evident vandaag panden te vinden die in dat profiel passen en te koop zijn tegen een aanvaardbare prijs'.