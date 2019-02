Vastned Retail Belgium pakt uit met meer dividend

De verhuurder van winkelvastgoed had een uitkering tussen 2,7 en 2,8 euro vooropgesteld, het zal uiteindelijk 2,85 euro per aandeel worden. Daarmee gaat opnieuw de volledige jaarwinst de deur uit.

Op 31 december was 98 procent van alle oppervlakte verhuurd, dat is één procentpunt minder dan een jaar eerder. De reëele waarde van de vastgoedportefeuille zakte met 1,5 procent op een jaar tijd: het bedrijf schat de huurprijzen die het voor zijn volledige portefeuille kan vragen lager in. Voor sommige vernieuwde contracten is de huurprijs gezakt in de loop van 2018.