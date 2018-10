Vereffening Vitare kan Vlaamse financiële put niet vullen

De vereffening van de door Matexi opgerichte socialehuisvestingsmaatschappij Vitare levert amper 6 miljoen euro op. Dat is niet genoeg om de put van 42 miljoen euro te dempen.

De financiële krater van 42 miljoen euro die de socialehuisvestingsmaatschappij Vitare bij de Vlaamse overheid sloeg door een omstreden grondaankoop, kan met nauwelijks 6 miljoen euro worden gedempt. Dat zegt advocaat Paul Van der Putten, die optreedt als vereffenaar van de dit voorjaar opgedoekte huisvestingsmaatschappij.

Vitare werd in 2008 opgericht door de West-Vlaamse projectontwikkelaar Matexi. In 2013 verkocht Matexi 53 hectare onbebouwde grond aan zijn vehikel Vitare, en streek daarbij 35,5 miljoen euro op. De deal werd gefinancierd met een lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De socialehuisvestingsmaatschappij bleek niet in staat die gronden te ontwikkelen en werd in april dit jaar in vereffening gesteld. De overheid bleef door de niet-afgeloste lening en de niet-betaalde rente achter met een miljoenenput van 42 miljoen euro.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) sprak dit weekend in De Tijd van ‘het spreekwoordelijke lijk dat uit de kast viel bij mijn aantreden’. Via haar woordvoerder liet ze ook weten dat het uiteindelijke verlies voor de Vlaamse overheid veel kleiner zal zijn. ‘Er zijn al woningen en gronden verkocht en er wordt nog verder gekeken hoe de andere gronden gevaloriseerd kunnen worden. Die middelen gaan allemaal terug naar de VMSW.’

Niets verkocht

Van een vlotte afhandeling is allerminst sprake. ‘Er is tot nu toe nog niets verkocht’, zegt vereffenaar Van der Putten. ‘Er zijn wel twee dossiers die we eind dit jaar hopen af te ronden. De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal is bereid drie hectare grond in Wijgmaal te kopen voor 2,9 miljoen euro en zijn sectorgenoot De Mandel wil 3 miljoen euro betalen voor 21 sociale huurappartementen in Roeselare. Samen moet dat 5,9 miljoen euro opleveren.’

De verwachting is dat de rest van Vitares grondportefeuille na de vereffening wellicht wordt overgedragen aan de VMSW, de grootste schuldeiser. Dat betekent dat de Vlaamse overheid met een voorraad moeilijk te ontwikkelen of minderwaardige grond blijft zitten. Hoeveel waarde daar nog uit te halen valt, is koffiedik kijken. ‘Het zal jaren duren voor dat duidelijk wordt’, zeggen sectorkenners.

Toen Vitare zichzelf ontbond, boekte het een minwaarde van ruim 20 miljoen euro op zijn vastgoedportefeuille. De waarde van de grond kromp met meer dan de helft. (zie tabel) Sommige percelen werden zelfs herleid tot goedkope landbouwgrond. Als de Vlaamse overheid de restwaarde van die portefeuille - 14,7 miljoen euro - ooit nog kan verzilveren, dan mag dat al een succes heten. Daarmee de Vlaamse financiële put van 42 miljoen euro dempen lijkt een utopie.

Handicaps

Grond is schaars. Als het om potentiële bouwgrond gaat, kan er een stevige marktwaarde mee gemoeid zijn. Maar de Matexi-gronden die nu bij Vitare te koop staan, hebben diverse handicaps. Het zijn ‘distressed assets’: ze komen uit een situatie van gedwongen verkoop. Eerdere pogingen van Vitare om de gronden aan andere spelers uit de sociale huisvesting te verkopen, zijn al mislukt. En als er in de toekomst nog verkopen komen, zal de kandidaat-koper in een sterkere positie staan dan de verkoper.