Verhuren kan nu volledig digitaal

De verhuur van je woning helemaal zelf afhandelen, tot en met het online ondertekenen door beide partijen en de registratie van het huurcontract? Het kan nu volledig digitaal.

Een huurcontract op papier afsluiten veroorzaakt heel wat rompslomp. De vastgoedsector digitaliseert alsmaar sneller, maar tot nu toe moesten eigenaars en vastgoedmakelaars het huurcontract wel nog afdrukken om het door de huurder te laten ondertekenen en dat proces kan een paar weken in beslag nemen. Waarna het contract ook nog eens geregistreerd moet worden.

Nu kan ook dat digitaal. Immoweb is naar eigen zeggen de eerste in België die het contract elektronisch laat handtekenen en digitaal registreert en dat door elke particulier kan worden gebruikt. Vastgoedmakelaar Dewaele heeft eerder een systeem ontwikkeld dat het gebruikt voor contracten van zijn klanten.

Elektronische handtekening

De grootste vastgoedwebsite van het land gebruikt daarvoor zijn platform Immoweb Docs. Via die toepassing kunnen gebruikers rechtstreeks contracten ondertekenen via hun smartphone of computer. Het platform biedt alle mogelijke opties voor de aanmaak van een elektronische handtekening, inclusief de authentieke e-handtekening via de itsme-app. 'De unieke 5-cijferige itsme-code is wettelijk bindend voor beide partijen', benadrukt Kris De Ryck, de CEO van Belgian Mobile ID.

De eigenaar is ook verplicht zijn huurovereenkomst te registreren bij de overheid. Voorlopig gebeurde dat nog door zich persoonlijk aan te melden of door een kopie van de huurovereenkomst naar het registratiekantoor te sturen, maar nu kan kan dat ook via het MyRent-platform van de federale overheidsdienst Financiën, waardoor de huurovereenkomst binnen enkele minuten digitaal kan worden geregistreerd.

Praktisch

De verhuurder stelt een contract op via Immoweb Docs en deelt de overeenkomst met de huurder via het platform. De huurder ontvangt een e-mail met het verzoek in te loggen op Immoweb Docs en de overeenkomst te herlezen en te valideren. Om het contract af te ronden, moeten zowel de eigenaar als de huurder het contract elektronisch - dus ook via het platform - ondertekenen.

Het ondertekende contract wordt opgeslagen op de persoonlijke pagina van de eigenaar en wordt meteen gedownload naar MyRent.

Voordelen

Digitalisering vergemakkelijkt dus het proces, maar het kan ook de juridische kwaliteit van de contracten verbeteren. Een jaar geleden was minder dan 10 procent van de huurovereenkomsten in België geldig bij een juridisch geschil. Immoweb benadrukt dat het op zijn site voortdurend bezig is met het actualiseren van het vastgoedreglement, dat vaak door de verschillende regio's van het land wordt gewijzigd.

30 Minuten Een huurcontract invullen op Immoweb Docs duurt gemiddeld 30 minuten, terwijl de klassieke procedure al snel 2,5 uur in beslag neemt.

Als het vastgoed al gepubliceerd is op Immoweb neemt het platform rechtstreeks de informatie op de website over. Dat levert een behoorlijke tijdswinst op. Een huurcontract invullen op Immoweb Docs duurt gemiddeld 30 minuten, terwijl de klassieke procedure al snel 2,5 uur in beslag neemt. De dienst is gratis voor alle eigenaars.

Schattingstool

Immoweb Docs werd een jaar geleden gelanceerd en geleidelijk verder uitgebouwd. De nieuwe functionaliteiten komen er na de lancering van de schattingstool voor onroerend goed en van zijn nieuwe 100 procent digitale verzekering.