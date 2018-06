Verhuur van kantoren in Brussel stevent af op barslecht jaar

Vastgoedmakelaars vrezen dat 2018 het slechtste jaar wordt voor de verhuur van kantoren in Brussel in minstens 15 jaar.

Het gaat allesbehalve slecht met de Belgische economie, maar dat blijkt niet uit de opname van kantoren in Brussel.

In de eerste zes maanden van dit jaar zullen er voor 140.000 vierkante meter nieuwe huurcontracten getekend worden (op eerste ingebruikname van een kantoor waarvan men zelf eigenaar is). Dat is zo'n 40 procent minder dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren over dezelfde periode.

'We gaan er van uit dat we voor heel 2018 niet verder geraken dan 300.000 vierkante meter', voorspelde Cédric Van Meerbeeck van vastgoedmakelaar Cushman & Wakefield bij zijn prognose voor de Beroepsvereniging van de Vastgoedsectror (BVS).

Als deze trend wordt bevestigd, wordt 2018 het slechtste jaar voor de Brusselse kantoormarkt in minstens 15 jaar.

Erik Verbruggen van Jones Lang LaSalle is nog iets voorzichtiger. 'Indien er nog een aantal grote contracten dit jaar worden getekend, geraken we misschien toch nog aan 350.000 vierkante meter. Het wordt hoe dan ook een zwak jaar'.

Weinig nieuwe bedrijven

Er zijn weinig grote bedrijven die voor het eerst naar Brussel komen of er uitbreiden. 'Steden als Dublin, Amsterdam en zeker Luxemburg profiteren veel meer van de brexit. Dat is niet het geval in Brussel', aldus Van Meerbeeck.

'De markt voor de grote bedrijven bestaat in Brussel vooral uit de heronderhandeling van bestaande contracten', stelt Erik Verbruggen vast.

Moeilijke mobiliteit

De overheden hebben nog heel wat ambities in Brussel. Als men de geuite interesse van lokale, gewestelijke, nationale en internationale overheden samentelt, komt men snel aan 250.000 vierkante meter.

De vraag is alleen of en wanneer al die kantoorruimte effectief wordt opgenomen. Besparingen, de verkiezingen die in aantocht zijn en de onzekerheid over de brexit doen hen aarzelen.

Verbruggen verwacht dat de 45.000 vierkante meter die het Brussels gewest zoekt, nog dit jaar zal worden getekend. Van Meerbeeck is daar minder van overtuigd. Befimmo is in dat dossier een beroepsprocedure gestart. Of er beterschap komt de komende jaren lijkt sterk af te hangen van de vraag uit de publieke sector.

Sommige waarnemers en bedrijfsleiders maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Brussel. Voor hen zijn de zwakke kantoorcijfers het zoveelste bewijs dat het economisch niet goed gaat met Brussel.

De aanslagen, maar nog meer de steeds moeilijkere mobiliteit, doen steeds meer bedrijven twijfelen over hun aanwezigheid in Brussel. Recent werd in Brussel, in tegenstelling tot in Vlaanderen, een daling van het aantal investeringen gemeld.

Niet alleen draait de verhuurmarkt in andere grote internationale kantoorsteden beter, maar in tegenstelling tot in Brussel kennen de markten van bijvoorbeeld Antwerpen, Gent en Mechelen, ook geen terugval in de volumes.

Toch schaars

Klein, nieuw en duurzaam op toplocaties wordt vandaag tegen de hoogste tarieven ooit (305 euro per vierkante meter per jaar) geplaatst. Die tarieven zou in de tweede helft van het jaar zelfs stijgen naar 315 euro per vierkante meter.

De gemiddelde huurprijs blijft op dit ogenblik vrij stabiel rond 155 euro per vierkante meter. Er is immers geen overaanbod.

In de private sector is coworking vandaag een sterkhouder. Gespecialiseerde bedrijven die deze ruimte aan hoofdzakelijk kleinere bedrijven onderverhuren, waren in de eerste zes maanden van dit jaar goed voor zo'n 40.000 vierkante meter. Dat is bijna een derde van de totale opname door de markt in het eerste halfjaar.

Coworking is wereldwijd een succes. 'Het is extreem populair in steden als Londen en New York. We moeten kijken of het ook in Brussel aanslaat', aldus Van Meerbeeck.

'Er zijn positieve signalen. Je kan niet verwachten dat zo'n coworkingspace meteen vol zit. De coworking van Tribes aan de Marnixlaan is na zes maanden al voor 60 à 70 procent verhuurd. Dat is een mooi resultaat', aldus Erik Verbruggen.

Investeringsmarkt

Ondanks de moeilijke verhuurmarkt is de investeringsmarkt, met dank aan het goedkope geld, in goede doen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd in België voor 2,5 miljard euro aan professioneel vastgoed verkocht, waarvan een miljard euro voor kantoren.