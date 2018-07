Vermogende families steken 100 miljoen in reconversie stadskankers

De projectontwikkelaar Revive haalt 100 miljoen op om stadskankers om te bouwen tot duurzame wijken. Het geld komt hoofdzakelijk van vermogende families.

Revive is geen klassieke project­ontwikkelaar. Het is gespecialiseerd in het opknappen en ontwikkelen van oude industriële sites. Het koopt stadskankers, saneert ze en bouwt er vervolgens woningen, appartementen, kantoren en winkels op. Duurzaamheid en een betere mobiliteit rond de nieuwe wijken staan daarbij centraal.

Bekende projecten van Revive zijn KOMET in Mechelen, waar een oude vatenfabriek werd omgebouwd tot een wijk met 350 wo­ningen, Fort 5, een voormalige site van Agfa in Edegem, of nog EKLA, een toren aan het Weststation in Brussel, of de voormalige drukkerij Die Keure in Brugge. Revive was vorig jaar goed voor een omzet van 70 miljoen euro.

Sinds zijn oprichting in 2009 ­financiert de projectontwikkelaar zijn activiteiten niet via de eigen ­balans, maar met kapitaal dat hij ophaalt via fondsen, aangevuld met bankfinanciering en leningen. Het eerste fonds van Revive klokte in 2010 af op 20 miljoen euro. Dat geld kwam onder meer van Belfius en de zakenbank Degroof Petercam. Ook de oprichters Nicolas ­Bearelle en Piet Colruyt zijn bij de investeerders. Twee jaar later haalde de projectontwikkelaar via een tweede fonds 50 miljoen euro binnen.

Het volgende fonds, dat onlangs zijn kapitaalronde afsloot, is met 100 miljoen euro twee keer groter. De meeste investeerders waren ook al aandeelhouder van de twee andere fondsen. Belfius zit ook dit keer mee aan boord, net als de oprichters-vennoten Nicolas Bearelle en Piet Colruyt. Ook het pensioenfonds van Proximus investeerde mee. Maar het geld komt hoofdzakelijk van vermogende ondernemersfamilies. Onder hen de familie Colruyt (via het vehikel Korys) en enkele fami­liale aandeelhouders van de bierreus AB InBev.

Buitenland

Omdat het aantal interessante sites in eigen land stilaan opdroogt, richt Revive langzaam maar zeker zijn pijlen op het buitenland. Met het nieuwe fonds wil het verder ­internationaliseren. ‘We bouwen woningen in het Poolse Gdansk. En we werken op dossiers in Frankrijk, Nederland en Noorwegen’, zegt ­Bearelle.

Het derde fonds is anders dan zijn voorgangers, want het zal ook een deel van de ontwikkelde appartementen in eigen beheer houden met het oog op verhuur. Revive wil op termijn een portefeuille binnenstedelijke appartementen opbouwen.