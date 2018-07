Versluys Groep boekt forse verkoopstijging

Het projectontwikkelingsbedrijf Versluys Bouwgroep, het belangrijkste onderdeel, zag de verkoopcijfers bijna verdubbelen naar 118,5 miljoen euro, tegenover 61,6 miljoen euro in 2016. Bouwbedrijf Versluys, de aannemingstak, zag de omzet echter dalen naar 19,9 miljoen euro. Dat is ongeveer 8,5 miljoen euro minder dan in 2016 toen het eenmalig bouwproject van de ‘Versluys Arena’, het voetbalstadion van KV Oostende, in de cijfers zat.

In 2017 werden nieuwe projecten opgestart in Knokke Zoute, Oostende Oosteroever, Oostende centrum en Bredene. Daarnaast heeft Versluys Groep ook nieuwe ontwikkelingen opgestart in Gent en voor het eerst ook in het buitenland, net over de grens in het Nederlandse Cadzand-Bad (De Blanke Top -The Residence). Met deze schaalvergroting heeft de groep naar eigen zeggen 'een langetermijnbasis gelegd waarmee ze de komende jaren haar marktaandeel in het premium vastgoedsegment nog verder kan uitbouwen'.