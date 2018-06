Vier consortia azen op nieuwe NMBS-hoofdzetel in Brussel-Zuid

De NMBS, de grootste publieke vastgoedeigenaar van het land, wil alle administratieve diensten centraliseren in een nieuwbouw op de site aan de Fonsnylaan. Bovendien biedt het spoorbedrijf, dat haar vastgoed wil valoriseren zonder zelf risico's te lopen, de ontwikkelaar van haar nieuwe hoofdzetel ook vier andere sites in de buurt van Brussel-Zuid aan. Met de verkoop van die gebouwen wil de NMBS haar nieuwe hoofdzetel financieren.

Kopen of huren

De komende dagen moet de NMBS beslissen of alle kandidaten naar de tweede ronde kunnen. Het spoorbedrijf moet ook nog de knoop doorhakken of ze eigenaar dan wel huurder wil worden van haar nieuwe hoofdzetel. Afhankelijk van het scenario kunnen de geselecteerde partijen dan een bod uitbrengen. Wanneer de bouwwerken van start gaan, is nog niet duidelijk.

De NMBS, die niet wilde reageren, beschikt in de buurt van Brussel-Zuid over maar liefst 200.000 vierkante meter kantoren. Het gaat om een lappendeken van vaak verouderde, en inefficiënte gebouwen, verspreid over in totaal vijf sites aan de Frankrijkstraat, de Fonsnylaan en de Hallepoortlaan.