Vilvoorde en Leuven nemen opvolger Uplace onder vuur

Broeklin, de geplande opvolger van het shoppingcentrum Uplace in Machelen, krijgt in de laatste rechte lijn alsnog te maken met hevig verzet van de steden Vilvoorde en Leuven.

Broeklin, de opvolger van het verguisde project Uplace, komt almaar dichterbij. Tot donderdag (vandaag) kunnen partijen bezwaren indienen tegen de omgevingsvergunning die de eigenaar Bart Verhaeghe vorig jaar aanvroeg voor zijn nieuwe 'werkwinkelwijk' in Machelen.

Aanvankelijk leek het erop dat Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe alle critici achter het nieuwe concept had kunnen scharen. In de nieuwe werkwinkelwijk zijn enkel KMO's en winkels rond circulaire economie welkom.

Maar in de laatste rechte lijn duikt toch opnieuw verzet op. De stad Vilvoorde heeft namelijk een kritisch advies ingediend tegen Broeklin. De stad vreest dat Broeklin met zijn 4.500 parkeerplaatsen zoveel auto's aantrekt dat de hele reconversiezone in de buurt dichtslibt.

'Dit project is een autoparkeermagneet', zegt Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde. Als Broeklin in de huidige vorm wordt vergund en gerealiseerd, legt dat een enorme druk op de sites in de buurt.' Vilvoorde eist daarom dat Broeklin zijn geplande 'transitieparking' met 1.000 plaatsen, die later kan omgevormd worden tot KMO-zone, schrapt.

Leuven

De stad Leuven sluit zich aan bij dat verzet. Het stadsbestuur heeft op de laatste dag van de termijn alsnog bezwaar ingediend tegen Broeklin, meldt het donderdag in een persbericht. De stad Leuven vindt het onverantwoord dat er in Machelen 55.000 vierkante meter winkels bijkomen. 'Het hele Broeklin-verhaal dreigt oude wijn in nieuwe zakken te worden', stelt de Leuvense schepen van handel Johan Geleyns (CD&V). 'En die wijn smaakte al bijzonder zuur. Wij verzetten ons tegen het zonder meer nieuwe handelsruimtes aanbieden, omdat er elders al zoveel leegstand is.'

Bij Uplace wordt erg ontgoocheld gereageerd op de onverwachte move van Leuven. De stad diende immers geen bezwaar in bij het eerste openbaar onderzoek in de herfst. 'We worden gepakt op de laatste dag van het tweede openbaar onderzoek, zonder enige dialoog', zegt Uplace-CEO Jan Van Lancker. 'We hadden eerder overleg met Leuven en daar viel geen kritische nooit. Ik weet niet waar dit vandaan komt.'

Volgens Van Lancker zou het Leuvense stadsbestuur beter de hand in eigen boezem steken. 'Leuven staat leeg, hoewel zonder Uplace er niet is', zegt hij. 'Hun beleid om het centrum attractief te maken voor retailers, faalt omdat Leuven niet bereikbaar is. Het stadsbestuur is protectionistisch en zoekt constant naar een externe vijand.'

Kar gekeerd

Andere vroegere critici van Uplace keerden intussen wel hun kar. Zo zegden de zelfstandigenorganisatie Unizo en de Bond Beter Leefmilieu het project Broeklin hun steun toe. De provincie Vlaams-Brabant gaf Broeklin deze week een voorzichtig positief advies. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant deed dat 'onder voorbehoud'.